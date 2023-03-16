Eugènia Santamaría Pérez , profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha recibido el Premio DonaTIC 2025 de la Generalitat de Cataluña en la categoría Académica/Investigadora. El galardón se le ha entregado en el acto presidido por el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y celebrado en el Petit Palau del Palau de la Música el jueves 2 de octubre a las 18 h.

Recibir este galardón "es un reconocimiento a mi carrera profesional y me ha hecho mucha ilusión", dice Santamaría. "También me satisface que la difusión de estos premios contribuya a crear referentes para las jóvenes que se estén planteando dedicarse al mundo de las TIC. El ejemplo de las mujeres TIC actuales es la mejor motivación para las mujeres TIC del futuro", opina la reciente galardonada.

Pionera en Cataluña en el ámbito de las telecomunicaciones

La profesora Santamaría es una mujer pionera en el ámbito de las telecomunicaciones en Cataluña. Por un lado, porque se tituló en 1983 en Ingeniera de Telecomunicación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona, y únicamente tres mujeres se titularon en aquella promoción de un total de 76 alumnos. Y, por el otro, porque se doctoró en Ingeniera de Telecomunicación en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en 1986 y se convirtió en la primera doctora en Ingeniería de Telecomunicación de Cataluña.

Santamaría recuerda que, cuando estudió Ingeniería de Telecomunicación, las mujeres representaban un porcentaje inferior al 10 %. Una vez graduada, fue profesora en un departamento universitario en que las mujeres eran una minoría inferior al 5 %. También fue la única mujer en un departamento de Ingeniería de una empresa. En su caso, el entorno familiar fue decisivo a la hora de optar por formarse en este ámbito: "Mi padre era profesor y se dedicaba a buscar métodos y herramientas para ayudar a los niños a entender las operaciones matemáticas y la solución de problemas. Crecí en un ambiente en que las matemáticas eran apreciadas y no una asignatura difícil e inalcanzable", recuerda. Para Santamaría, este es un "aspecto clave en el desarrollo de vocaciones profesionales vinculadas a la tecnología".

Unos años más tarde, concretamente en 2005, Santamaría creó la primera titulación en línea del mundo de Ingeniería Técnica de Telecomunicación , y lo hizo en la UOC. Santamaría recuerda aquel momento: "En el año 2005, ofrecer en línea una titulación con un fuerte componente de experimentación planteaba desafíos importantes. Por eso, empezamos con la Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática. En el año 2009, la titulación se transformó en el grado de Tecnologías de Telecomunicación, y esto nos planteó la necesidad de crear unos laboratorios remotos, una infraestructura para hacer posible la experimentación práctica en titulaciones de ingeniería sin que fuera necesario que el estudiante se desplazara".

Y a esos laboratorios ha dedicado, principalmente, su actividad investigadora. Los laboratorios remotos de Telecomunicación son una herramienta virtual que permite al alumnado de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC hacer experimentos prácticos en cualquier lugar y en cualquier momento con equipos electrónicos y de comunicaciones reales. Los principales intereses de investigación de la docente galardonada son la integración del acceso a los laboratorios y la realización de las prácticas de laboratorio en la planificación del proceso de aprendizaje y la elaboración de los recursos y las herramientas teórico-prácticos necesarios para el aprendizaje en las ingenierías.

Además de su vínculo con la UOC, Santamaría ha participado en el diseño de varias titulaciones tecnológicas en la Universidad Ramon Llull.

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