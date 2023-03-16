La professora de la UOC Eugènia Santamaria, Premi DonaTIC 2025La Generalitat li atorga aquest guardó per ser una docent pionera a Catalunya en l'àmbit de les telecomunicacions
Entre les seves aportacions, Santamaria va crear l'any 2005 la primera titulació en línia del món d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, i ho va fer a la UOC
Eugènia Santamaria Pérez, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha rebut el Premi DonaTIC 2025 de la Generalitat de Catalunya en la categoria Acadèmica/Investigadora. El guardó se li ha lliurat en l'acte presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i celebrat al Petit Palau del Palau de la Música el dijous 2 d'octubre a les 18 h.
Rebre aquest guardó "és un reconeixement a la meva carrera professional i m'ha fet molta il·lusió", diu Santamaria. "També em satisfà que la difusió d'aquests premis contribueixi a crear referents per a les joves que s'estiguin plantejant dedicar-se al món de les TIC. L'exemple de les dones TIC actuals és la millor motivació per a les dones TIC del futur", opina la recent guardonada.
Pionera a Catalunya en l'àmbit de les telecomunicacions
La professora Santamaria és una dona pionera en l'àmbit de les telecomunicacions a Catalunya. D'una banda, perquè es va titular l'any 1983 en Enginyera de Telecomunicació a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, i únicament tres dones es van titular en aquella promoció d'un total de 76 alumnes. I, de l'altra, perquè es va doctorar en Enginyera de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 1986 i es convertí en la primera doctora en Enginyeria de Telecomunicació de Catalunya.
Santamaria recorda que, quan va estudiar Enginyeria de Telecomunicació, les dones representaven un percentatge inferior al 10 %. Un cop graduada, va ser professora en un departament universitari en què les dones eren una minoria inferior al 5 %. També va ser l'única dona en un departament d'Enginyeria d'una empresa. En el seu cas, l'entorn familiar va ser decisiu a l'hora d'optar per formar-se en aquest àmbit: "El meu pare era professor i es dedicava a buscar mètodes i eines per ajudar els infants a entendre les operacions matemàtiques i la solució de problemes. Vaig créixer en un ambient en què les matemàtiques eren apreciades i no una assignatura difícil i inassolible", recorda. Per a Santamaria, aquest és un "aspecte clau en el desenvolupament de vocacions professionals vinculades a la tecnologia".
Uns anys més tard, concretament el 2005, Santamaria va crear la primera titulació en línia del món d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, i ho va fer a la UOC. Santamaria recorda aquell moment: "L'any 2005, oferir en línia una titulació amb un fort component d'experimentació plantejava desafiaments importants. Per això, vam començar amb l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica. L'any 2009, la titulació es va transformar en el grau de Tecnologies de Telecomunicació, i això ens va plantejar la necessitat de crear uns laboratoris remots, una infraestructura per fer possible l'experimentació pràctica en titulacions d'enginyeria sense que fos necessari que l'estudiant es desplacés".
I a aquests laboratoris ha dedicat, principalment, la seva activitat investigadora. Els laboratoris remots de Telecomunicació són una eina virtual que permet a l'alumnat dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC fer experiments pràctics en qualsevol lloc i en qualsevol moment amb equips electrònics i de comunicacions reals. Els principals interessos de recerca de la docent guardonada són la integració de l'accés als laboratoris i la realització de les pràctiques de laboratori en la planificació del procés d'aprenentatge i l'elaboració dels recursos i les eines teoricopràctics necessaris per a l'aprenentatge a les enginyeries.
A més del seu vincle amb la UOC, Santamaria ha participat en el disseny de diverses titulacions tecnològiques a la Universitat Ramon Llull.
Com incentivar la presència de les dones en el sector STEAM
La trajectòria professional de Santamaria ha estat molt vinculada a trencar estereotips de gènere en l'àmbit tecnològic. Per a ella, "la participació de les dones en el sector TIC és crucial, perquè sense la seva aportació qualsevol projecte té un biaix i li falta perspectiva i sensibilitat". I afegeix: "S'han de presentar dones referents que mostrin la vessant social de la professió d'enginyer. És important conscienciar els pares, que són els prescriptors, perquè empoderin les noies quan decideixin cursar una carrera del sector TIC", afirma. L'experta pensa també que l'etapa escolar és un moment clau: "Cal fer accions a les escoles, a l'etapa inicial de l'ensenyament, perquè quan les noies arriben al batxillerat ja és massa tard".
“La participació de les dones en el sector TIC és crucial, perquè sense la seva aportació qualsevol projecte té un biaix i li falta perspectiva i sensibilitat”
Acte de lliurament dels Premis DonaTIC 2025
El Petit Palau del Palau de la Música ha acollit avui l'acte de lliurament dels Premis DonaTIC 2025, en el qual dotze dones procedents dels àmbits empresarial, professional i acadèmic, més una iniciativa empresarial i una iniciativa social, han estat les distingides amb un dels guardons o les mencions especials de la vetllada. Aquesta nova convocatòria dels Premis ha comptat amb 88 candidatures presentades, 18 més que en la de l'any passat.
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha presidit l'acte, celebrat al Petit Palau del Palau de la Música el 2 d'octubre a la tarda.
Premis DonaTIC
Els Premis DonaTIC són una iniciativa impulsada per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball en el marc del Pla DonaTIC del Govern i compten amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones (ICD), l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona i l'associació Tertúlia Digital. Amb 865 candidatures presentades en total des de la seva primera edició (l'any 2015), els Premis DonaTIC s'han consolidat com a referents a l'hora de reconèixer i divulgar la feina de les empresàries, les professionals i les estudiants catalanes en l'àmbit tecnològic i digital.