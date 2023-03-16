La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) lidera el proyecto europeo GAIA (Bridging Sustainability and Ubiquity in Next-Gen IoT), financiado por el programa Horizon Europe - EIC Pathfinder 2025, que tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de dispositivos de internet de las cosas (IoT) biodegradables, de alto rendimiento y con el mínimo impacto ecológico.

Por parte de la UOC, el proyecto está coordinado por Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, como catedrático e investigador del grupo Wireless Networks (WiNE), con la colaboración destacada del profesor Joan Melià y del resto de miembros del grupo. En el proyecto también participan NOVA ID FCT (Portugal), el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña (CTTC), el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática (INRIA, Francia), la Universidad Técnica Carolo Wilhelmina de Brunswick (Alemania) y la Universidad de Tampere (Finlandia).

El proyecto cuenta con un presupuesto total de más de tres millones de euros y se prevé que se desarrolle durante tres años. "Los proyectos Pathfinder son iniciativas de investigación e innovación de frontera, con un alto nivel de riesgo y una competitividad extraordinaria, este año con una tasa de éxito del 2 %", valora Vilajosana. "Coordinar un proyecto de este tipo sitúa a la UOC en la vanguardia de la investigación a escala europea. En muy poco tiempo, la UOC ha obtenido ayudas Marie Skłodowska-Curie, como las acciones altamente competitivas Doctoral Networks o el prestigioso programa COFUND; proyectos importantes en el marco de Erasmus+ KA2 o de Horizon Europe, y ahora también este EIC Pathfinder. Todo ello indica el buen rumbo y la velocidad de la universidad", añade.