La UOC coordina el projecte europeu GAIA per impulsar un IoT sostenible i amb baix impacte ambientalEl projecte ha rebut un finançament total de 3 milions d'euros, per a tres anys, i compta amb la participació de cinc institucions europees
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) lidera el projecte europeu GAIA (Bridging Sustainability and Ubiquity in Next-Gen IoT), finançat pel programa Horizon Europe - EIC Pathfinder 2025, que té com a objectiu desenvolupar una nova generació de dispositius d'internet de les coses (IoT) biodegradables, d'alt rendiment i amb el mínim impacte ecològic.
Per part de la UOC, el projecte està coordinat per Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, com a catedràtic i investigador del grup Wireless Networks (WiNE), amb la col·laboració destacada del professor Joan Melià i de la resta de membres del grup. En el projecte també hi participen NOVA ID FCT (Portugal), el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), l'Institut Nacional de Recerca en Informàtica i Automàtica (INRIA, França), la Universitat Tècnica Carolo Wilhelmina de Brunsvic (Alemanya) i la Universitat de Tampere (Finlàndia).
El projecte disposa d'un pressupost total de més de tres milions d'euros i es preveu que es desenvolupi durant tres anys. "Els projectes Pathfinder són iniciatives de recerca i innovació de frontera, amb un alt nivell de risc i una competitivitat extraordinària, enguany amb una taxa d'èxit del 2 %", valora Vilajosana. "Coordinar un projecte d'aquest tipus situa la UOC a l'avantguarda de la recerca a escala europea. En molt poc temps, la UOC ha obtingut ajuts Marie Skłodowska-Curie, com ara les accions altament competitives Doctoral Networks o el prestigiós programa COFUND; projectes importants en el marc dels Erasmus+ KA2 o d'Horizon Europe, i ara també aquest EIC Pathfinder. Tot plegat indica el bon rumb i la velocitat de la Universitat", afegeix.
“Aquest projecte pretén superar diverses barreres tecnològiques, com ara la construcció de circuits electrònics amb materials biodegradables o la captació d'energia de la xarxa de telefonia amb les seves ones per alimentar-los energèticament”
Un nou model d'IoT sostenible i circular
GAIA proposa un enfocament revolucionari per a l'electrònica: crear dispositius totalment transitoris i biodegradables, capaços de recollir energia de l'ambient i transmetre dades cap a internet i que siguin solubles en aigua un cop acabin la seva vida útil. L'objectiu és construir sistemes electrònics i de telecomunicacions sobre substrats biodegradables i crear , al final del projecte, un prototip funcional aplicat a la logística intel·ligent i el seguiment de la cadena de fred.
"Aquest projecte pretén superar diverses barreres tecnològiques, com ara la construcció de circuits electrònics amb materials biodegradables, la captació d'energia de la xarxa de telefonia mitjançant les seves ones per alimentar-los energèticament i la comunicació directa amb els sistemes de la xarxa mòbil per garantir-ne la ubiqüitat. Són reptes majúsculs perquè trenquen alguns principis de disseny dels sistemes electrònics actuals", detalla Vilajosana, el qual el grup de recerca és adscrit al centre UOC-TECH.
El projecte adopta una estratègia integrada —des del disseny de materials fins a la infraestructura de telecomunicacions— per avançar cap a objectes digitals de cost quasi zero i impacte ambiental mínim, i s'alinea amb els objectius europeus de sostenibilitat i sobirania tecnològica.
Lideratge UOC i impacte europeu
A més de la coordinació científica i tècnica, la UOC lidera l'estratègia de transferència de coneixement i explotació dels resultats amb el suport de Hubbik, la plataforma d'emprenedoria i innovació de la Universitat. GAIA també formarà set doctorands i sis investigadors postdoctorals en un entorn interdisciplinari, i impulsarà noves competències en recerca i innovació responsables.
Amb aquesta iniciativa, la UOC reafirma el seu compromís amb una recerca oberta, col·laborativa i orientada als grans reptes de la transició digital i ecològica, i se situa com a referent europeu en tecnologia sostenible.
GAIA està finançat pel Consell Europeu d'Innovació (EIC) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea (acord de subvenció núm. 101256099).
Aquest projecte s'emmarca dins la missió de recerca de la UOC tecnologia ètica i humana i afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 9, sobre indústria, innovació i infraestructures.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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