Aproximadament, 4600 milions de persones estan connectades a internet a través dels seus telèfons mòbils. Per cadascuna d'aquestes persones, hi ha més de tres dispositius comunicant-se amb la xarxa. La internet de les coses (IdC) està formada per un nombre creixent d'objectes connectats: avui són 15.000 milions i a la fi de la dècada seran 30.000 milions. Des de cotxes fins a sensors de reg, passant per estacions meteorològiques en llocs remots o drons autònoms, la IdC està obrint una infinitat de noves oportunitats per a les comunicacions i les dades. Però també té obstacles considerables per salvar.

Una de les barreres més importants rau en com connectar els objectes a internet en llocs on no hi ha una infraestructura de xarxa mòbil. La resposta sembla que és en els satèl·lits d'òrbita terrestre baixa (LEO, per les seves sigles en anglès), tot i que la solució també presenta els seus propis desafiaments. Un nou estudi , liderat per dos investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ), Guillem Boquet i Borja Martínez, del grup Wireless Networks ( WINE ), de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ), analitza com millorar la coordinació entre els milers de milions d'objectes connectats de la superfície terrestre i els satèl·lits que circulen per la nostra atmosfera.