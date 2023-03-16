Si bien el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), deberían proteger la intimidad de las usuarias de las aplicaciones de femtech, distintos estudios muestran que un buen número de estas aplicaciones no cumplen con los requisitos legales. Y no solo eso: el reglamento "no prevé la perspectiva de género y no incluye cuestiones sobre derechos reproductivos y de privacidad de las usuarias, las cuales se quedan sin una cobertura legal al usarlas", explica Luana Mathias Souto, investigadora del grupo GenTIC de la Universitat Oberta de Catalunya y autora principal del estudio "Data Protection, Privacy and Reproductive Rights in Femtech: Evidence from Play Store User Reviews", publicado en Sexuality Research and Social Policy, para el cual ha contado con una beca posdoctoral Marie Skłodowska-Curie (MSCA), en el marco de la financiación de la Unión Europea.

El estudio se enmarca en el contexto de un proyecto más amplio llamado THELMA(Reproductive Health under Algorithm Surveillance), impulsado por la UOC, que investiga las repercusiones de la vigilancia algorítmica sobre la salud reproductiva por parte de la industria femtech.

Más de 90.000 reseñas sobre aplicaciones de femtech

Mathias Souto, con la colaboración de Jörg Müller, también investigador del grupo GenTIC —adscrito al Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC)—, analizó más de 90.000 reseñas de usuarias de 20 aplicaciones de femtech recogidas por Google Play en 2025.

Las aplicaciones fueron elegidas por su elevado número de descargas y por su relevancia y visibilidad: Clue, Flo, Pregnancy+, Glow, Period Calendar, Oura, OvuView, Stardust, Ovia, WomanLog, Maya, Premom, Natural Cycles, Kindara, FEMM, My Calendar, ReadYourBody, Drip, Garmin y Zepp.

El análisis se centró en ámbitos como cuestiones médicas, seguridad de los datos, aspectos comerciales, diversidad e inclusión, relaciones interpersonales y cuestiones tecnológicas, y se utilizó un método de modelado estructural de temas (STM), una técnica estadística de procesamiento del lenguaje natural que identifica temas latentes en grandes volúmenes de texto y permite relacionarlos con variables como la valoración de la aplicación. También se realizó un análisis cualitativo de los aspectos críticos relativos a la privacidad de los datos y a los derechos reproductivos.

Embarazos no planificados y recomendaciones médicas inseguras

La investigación reveló experiencias negativas de usuarias que habían tenido embarazos no deseados y no planificados a pesar de seguir las recomendaciones de la aplicación. Otras mujeres recibieron recomendaciones médicas que consideraron inseguras, inexactas o intrusivas. "En algunos casos, las recomendaciones generadas por las aplicaciones contradicen directamente el consenso médico establecido, incluso en temas delicados, como la atención tras un aborto espontáneo. Además, hemos observado que las usuarias muestran actualmente una mayor desconfianza respecto a estas apps, especialmente en un momento de cambios jurídicos en torno al aborto en Estados Unidos y en otros países, puesto que los datos contenidos en la app podrían usarse como prueba en un posible juicio", explica Luana Mathias.

La realidad es que muchas de estas herramientas se clasifican en las tiendas como aplicaciones de salud y bienestar, lo que permite a los desarrolladores evitar costosos procesos de validación clínica y una supervisión más estricta que si se clasificaran como aplicaciones médicas. En consecuencia, muchas carecen de validación clínica y no cumplen con la normativa vigente en este ámbito. "Muchas aplicaciones usadas por las consumidoras como método anticonceptivo no han sido validadas como dispositivos médicos. Por ejemplo, la mayoría de las apps usan el patrón de ciclo menstrual de 24-48 días, pero esto no es aplicable a todas las mujeres, por lo que hemos encontrado muchas reseñas de usuarias que explican el impacto de estas predicciones erróneas, como embarazos no deseados, etc.", sostiene la investigadora.

El estudio demuestra que, si bien la privacidad de los datos en relación con los derechos reproductivos es una inquietud "minoritaria" para las usuarias, sí se muestran críticas ante la falta de acceso a sus datos, situación que algunas de ellas han experimentado. Se han reportado experiencias en las que las usuarias pierden el acceso a sus datos de salud acumulados durante años debido a problemas técnicos derivados de actualizaciones de software o de un cambio de dispositivo, sin que las plataformas les ofrezcan una solución adecuada. Asimismo, hay usuarias que no pueden descargar su información o eliminar su cuenta personal con los datos acumulados en la aplicación a lo largo del tiempo.

Otro reto de la industria femtech, explica la investigadora, es "la venta de datos íntimos que ocurre en algunas aplicaciones". "Tenemos información contrastada sobre esto, y las usuarias no eran conscientes de que sus datos estaban siendo explotados con una finalidad comercial", señala.

Una guía para proteger datos sensibles en el contexto de la industria femtech

Fruto de esta investigación, y como pieza esencial del proyecto THELMA, los investigadores de la UOC, junto con expertos internacionales de la academia, la industria y las asociaciones sin ánimo de lucro, han lanzado ¿Quién nos observa? Una guía para proteger tus datos íntimos en el ámbito de la Femtech, una guía educativa que incluye conceptos clave y recomendaciones sobre el uso de aplicaciones de femtech con el objetivo de mitigar los riesgos relativos a la privacidad de los datos y la protección de los derechos reproductivos. Este material está disponible en catalán, español e inglés, y pronto podrá consultarse en otros idiomas.

Además del empoderamiento de las usuarias respecto a la vigilancia y la protección de sus datos íntimos, para Mathias Souto es imprescindible la presencia de mujeres en el desarrollo de la industria femtech, como programadoras, en la investigación clínica, en el diseño de las aplicaciones y en la financiación de los proyectos emprendedores. "La industria femtech necesita romper con las desigualdades estructurales de género para garantizar un producto que proteja mejor los derechos de las usuarias. Esta presencia puede ayudar también a combatir sesgos de género y otros estereotipos que se encuentran habitualmente en estas apps", concluye Mathias Souto.

Esta investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 5, igualdad de género, y está alineada con las misiones de investigación de la UOC "Salud y bienestar planetario" y "Tecnología ética y humana".