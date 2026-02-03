Campus

Tecnología ética y humana

Crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas para capacitar y contribuir de forma crítica a la transformación tecnológica.

La tecnología contribuye a la mejora y al progreso de nuestra sociedad, y la hace más resiliente, competitiva, eficiente y sostenible. La innovación tecnológica tiene que ayudar a resolver los retos complejos en ámbitos como la salud, la energía, el transporte, la educación y el entretenimiento. Además, debe ser ética y promover la sostenibilidad. 

La transferencia de conocimiento tecnológico a la industria y otros sectores debe fomentar la capilarización de la actividad de la universidad en el entorno y aumentar su impacto social.

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¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?

Investigación y proyectos

La investigación se centra en el diseño de tecnologías que sean transparentes, auditables y centradas en el usuario.

  • Ética en la inteligencia artificial: investigación sobre algoritmos libres de sesgos (de género, de raza o de clase) para garantizar que las decisiones automatizadas sean justas.
  • Interacción persona-ordenador (HCI): estudio sobre el diseño de interfaces y sistemas que se adapten a las capacidades humanas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.
  • Soberanía de datos y privacidad: proyectos que buscan devolver el control de la información personal a los ciudadanos, con el estudio de tecnologías como la cadena de bloques para usos sociales.

Transferencia de conocimiento

El objetivo es "capilarizar" la tecnología hacia el tejido industrial y social, a fin de asegurar que la transformación digital sea responsable.

  • Asesoría en transformación digital ética: colaboración con empresas para implementar tecnologías que no solo busquen la eficiencia, sino también el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad.
  • UOC Corporate: formación a medida para organizaciones sobre el uso humano de la tecnología, con el objetivo de ayudar a crear modelos organizativos más resilientes y horizontales.
  • Desarrollo de software libre: fomento del uso de código abierto en el entorno educativo e institucional para garantizar que la tecnología sea un bien público y no solo privado.

Emprendimiento

A través de Hubbik, se fomenta un ecosistema de empresas emergentes en el que la ética es una ventaja competitiva.

  • Tecnología para el bien común (tech for good): impulso a empresas que utilizan la tecnología para resolver problemas complejos en transporte, energía o educación con una mirada social.
  • Validación social del emprendimiento: acompañamiento para garantizar que los nuevos modelos de negocio digitales cumplan con los criterios de responsabilidad social corporativa desde el primer día.
  • Inversión en impacto: conexión de emprendedores con redes de inversión que valoran la ética y la humanización de la tecnología por encima del crecimiento desmesurado.
NOTICIAS

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La investigación de la UOC en cifras

51

grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.

+150

proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.

+500

investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.

60 %

publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.

12

empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.

Centros de investigación de la UOC

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Centros de investigación

Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT)

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Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd)

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Centro de Investigación Interdisciplinar en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC)

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Centros de investigación

eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria (UOC-eHealth)

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Centro de Investigación en Tecnologías Éticas y Conectividad para la Humanidad (UOC-TECH)