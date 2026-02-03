Tecnología ética y humana
Crear nuevos modelos organizativos y tecnológicos al servicio de las personas para capacitar y contribuir de forma crítica a la transformación tecnológica.
La tecnología contribuye a la mejora y al progreso de nuestra sociedad, y la hace más resiliente, competitiva, eficiente y sostenible. La innovación tecnológica tiene que ayudar a resolver los retos complejos en ámbitos como la salud, la energía, el transporte, la educación y el entretenimiento. Además, debe ser ética y promover la sostenibilidad.
La transferencia de conocimiento tecnológico a la industria y otros sectores debe fomentar la capilarización de la actividad de la universidad en el entorno y aumentar su impacto social.
¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?
Investigación y proyectos
La investigación se centra en el diseño de tecnologías que sean transparentes, auditables y centradas en el usuario.
- Ética en la inteligencia artificial: investigación sobre algoritmos libres de sesgos (de género, de raza o de clase) para garantizar que las decisiones automatizadas sean justas.
- Interacción persona-ordenador (HCI): estudio sobre el diseño de interfaces y sistemas que se adapten a las capacidades humanas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.
- Soberanía de datos y privacidad: proyectos que buscan devolver el control de la información personal a los ciudadanos, con el estudio de tecnologías como la cadena de bloques para usos sociales.
Transferencia de conocimiento
El objetivo es "capilarizar" la tecnología hacia el tejido industrial y social, a fin de asegurar que la transformación digital sea responsable.
- Asesoría en transformación digital ética: colaboración con empresas para implementar tecnologías que no solo busquen la eficiencia, sino también el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad.
- UOC Corporate: formación a medida para organizaciones sobre el uso humano de la tecnología, con el objetivo de ayudar a crear modelos organizativos más resilientes y horizontales.
- Desarrollo de software libre: fomento del uso de código abierto en el entorno educativo e institucional para garantizar que la tecnología sea un bien público y no solo privado.
Emprendimiento
A través de Hubbik, se fomenta un ecosistema de empresas emergentes en el que la ética es una ventaja competitiva.
- Tecnología para el bien común (tech for good): impulso a empresas que utilizan la tecnología para resolver problemas complejos en transporte, energía o educación con una mirada social.
- Validación social del emprendimiento: acompañamiento para garantizar que los nuevos modelos de negocio digitales cumplan con los criterios de responsabilidad social corporativa desde el primer día.
- Inversión en impacto: conexión de emprendedores con redes de inversión que valoran la ética y la humanización de la tecnología por encima del crecimiento desmesurado.
ActualidadToda la actualidad
La investigación de la UOC en cifras
grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.
proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.
investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.
publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.
empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.