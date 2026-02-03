Tecnologia ètica i humana
Crear nous models organitzatius i tecnològics al servei de les persones per capacitar la societat i contribuir de manera crítica a la transformació tecnològica.
La tecnologia contribueix a la millora i al progrés de la nostra societat, i la fa més resilient, competitiva, eficient i sostenible. La innovació tecnològica ha d'ajudar a resoldre els reptes complexos en àmbits com la salut, l'energia, el transport, l'educació i l'entreteniment. A més, ha de ser ètica i ha de promoure la sostenibilitat. La transferència de coneixement tecnològic a la indústria i altres sectors ha de fomentar la capil·larització de l'activitat de la Universitat en l'entorn i n'ha d'augmentar l'impacte social.
Com contribueix la UOC a aquesta missió?
Recerca i projectes
La recerca se centra en el disseny de tecnologies que siguin transparents, auditables i centrades en l'usuari.
- Ètica en la intel·ligència artificial: recerca sobre algoritmes lliures de biaixos (de gènere, de raça o de classe) per garantir que les decisions automatitzades siguin justes.
- Interacció persona-ordinador (HCI): estudi sobre el disseny d'interfícies i sistemes que s'adaptin a les capacitats humanes, a fi de millorar l'accessibilitat per a persones amb discapacitat.
- Sobirania de dades i privacitat: projectes que busquen retornar el control de la informació personal als ciutadans, amb l'estudi de tecnologies com la cadena de blocs per a usos socials.
Transferència de coneixement
L'objectiu és "capil·laritzar" la tecnologia cap al teixit industrial i social, a fi d'assegurar que la transformació digital sigui responsable.
- Assessoria en transformació digital ètica: col·laboració amb empreses per implementar tecnologies que no només busquin l'eficiència, sinó també el benestar dels treballadors i la sostenibilitat.
- UOC Corporate: formació a mida per a organitzacions sobre l'ús humà de la tecnologia, a fi d'ajudar a crear models organitzatius més resilients i horitzontals.
- Desenvolupament de programari lliure: foment de l'ús de codi obert en l'entorn educatiu i institucional per garantir que la tecnologia sigui un bé públic i no només privat.
Emprenedoria
A través de Hubbik, es fomenta un ecosistema d'empreses emergents en què l'ètica és un avantatge competitiu.
- Tecnologia per al bé comú (tech for good): impuls a empreses que fan servir la tecnologia per resoldre problemes complexos en transport, energia o educació amb una mirada social.
- Validació social de l'emprenedoria: acompanyament per garantir que els nous models de negoci digitals compleixin els criteris de responsabilitat social corporativa des del primer dia.
- Inversió en impacte: connexió d'emprenedors amb xarxes d'inversió que valoren l'ètica i la humanització de la tecnologia per sobre del creixement desmesurat.
La recerca de la UOC en xifres
grups de recerca que dinamitzen la generació de coneixement en xarxa.
projectes d'emprenedoria, acompanyats anualment per Hubbik.
investigadors i investigadores: un ecosistema de talent multidisciplinari.
publicacions en obert: compromís total amb la ciència oberta.
empreses derivades de base tecnològica creades des de la UOC.