Hombres y mujeres aprenden finanzas de forma distinta

La principal conclusión del estudio es que hombres y mujeres utilizan estrategias de aprendizaje distintas para la formación financiera. Las mujeres prefieren adquirir competencias mediante la educación formal, la formación en el lugar de trabajo y el uso de internet, opciones que a menudo son gratuitas. Por otro lado, los hombres tienen un abanico más amplio de recursos y están dispuestos a pagar por capacitación con cursos especializados, másteres y posgrados.

"Nuestro análisis apunta que los hombres están dispuestos a invertir en su formación, mientras que las mujeres se limitan a opciones gratuitas o al autoaprendizaje", señala Ruiz Dotras, quien, como Lladós, forma parte del profesorado de los Estudios de Economía y Empresa. Como consecuencia, las mujeres pueden encontrarse con dificultades para identificar y seleccionar la información que podría mejorar de manera eficaz sus habilidades financieras. "Sin los conocimientos necesarios, hoy en día es difícil seleccionar qué contenidos de internet son correctos o los más apropiados. Todo esto nos lleva a la necesidad de concienciar a las mujeres sobre la importancia de capacitarse financieramente", añade la investigadora.

El estudio concluye también que, en general, las personas que emplean múltiples fuentes de aprendizaje tienden a alcanzar niveles más altos de formación financiera. Por ello, y de acuerdo con el estudio, para reducir la brecha es crucial desarrollar programas de educación adaptados a las preferencias y las necesidades de ambos géneros.

El estudio realizado por Ruiz Dotras y Lladós analiza la información proporcionada por 865 estudiantes, tutores y asesores académicos de la UOC entre los que había un porcentaje proporcionado de hombres y mujeres. "Aunque la muestra no resulta representativa del conjunto del país, sí permite concluir que, incluso entre personas con formación universitaria, los conocimientos en educación financiera son bajos y existen grandes diferencias de género", añade la profesora.

La importancia de una formación financiera igualitaria

"Hombres y mujeres tocamos dinero cada día. Entonces, ambos debemos tener conocimientos financieros y competencias que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Muchas veces, en el seno del hogar, quien toma las decisiones más importantes, como la compra de una vivienda o la petición de un préstamo, acaba siendo el hombre. Esto no debería ser así: las decisiones que tienen consecuencias en la economía familiar deberían ser tomadas conjuntamente", señala la experta.

De acuerdo con la investigadora, la desigualdad en formación financiera tiene numerosas consecuencias ligadas a la seguridad, la capacidad de reaccionar ante un intento de fraude, las opciones de emprender o simplemente al nivel de confianza con la que se toman decisiones relevantes a lo largo de la vida.

"Cuantos más conocimientos tengas, más vas a poder aprovechar las oportunidades. Sin información, vas a delegar las decisiones a otra persona, ya sea tu pareja, un familiar, una entidad financiera o un comercial que intenta venderte algo. Con competencias, sabes qué opciones son mejores para ti. Sin ellas, delegas las decisiones en alguien que no tiene por qué estar eligiendo lo mejor, o lo que realmente se adecúa a tu perfil de riesgo y a tus necesidades", explica Ruiz Dotras.

Claves para implementar políticas más igualitarias

De acuerdo con los investigadores de la UOC, ambos adscritos al centro UOC-DIGIT, a la hora de diseñar políticas igualitarias es necesario considerar todas las fuentes de aprendizaje y las diferencias de género que existen en las estrategias que adoptan hombres y mujeres. Además, es fundamental concienciar a las mujeres de la importancia de acceder a una formación financiera de calidad. "Los resultados nos muestran que las mujeres necesitan más formación financiera que los hombres porque tienen menos conocimientos, pero también porque se forman con opciones más limitadas", apunta la profesora.

Los resultados de este estudio fueron comunicados al Banco de España. Además, sirven para sentar las bases de nuevas investigaciones. "Los hemos tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de diseñar la Cátedra de Salud y Educación Financiera en colaboración con la Fundación Caja Ingenieros y el Instituto de Estudios Financieros", señala Ruiz Dotras.

"Ya hemos comprobado que los procesos de formación son diferentes; ahora queremos saber si detrás de estas elecciones entran en juego intereses y motivaciones que también son diferentes. Tenemos el ejemplo del fútbol, que tradicionalmente ha recibido más interés por parte de los hombres por temas culturales. Queremos saber si sucede lo mismo en el mundo financiero", añade la investigadora.

Este proyecto se enmarca en la misión de investigación La educación del futuro y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 1, fin de la pobreza; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género, y 10, reducción de las desigualdades.