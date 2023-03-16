La bretxa de gènere en educació financera comença per com homes i dones decideixen formar-seSegons un estudi de la UOC, les dones opten per recursos gratuïts, mentre que els homes estan més disposats a pagar per formació
Entendre aquestes diferències és clau per dissenyar programes que redueixin la desigualtat
Les dones són més propenses a contestar amb un "No ho sé" a les preguntes d'informació financera. Aquesta és una de les conclusions de l'Enquesta de Competències Financeres realitzada pel Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La tendència s'observa també en altres països, com els Estats Units o Alemanya, i posa de manifest l'existència d'una bretxa de gènere generalitzada. Però cal més recerca per conèixer les causes d'aquesta desigualtat en un context en què les polítiques i les formacions que es dissenyen pretenen ser igualitàries.
L'estudi "Exploring gender differences in the financial literacy decision-making", publicat en obert, aborda aquest problema partint del seu origen: examina quines vies d'aprenentatge utilitzen homes i dones per formar-se en educació financera i com la seva elecció acaba condicionant les seves competències. Darrere d'aquest treball hi ha Elisabet Ruiz Dotras i Josep Lladós, investigadors del grup Digital Business (DigiBiz) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Entre els seus objectius hi ha establir una base sobre la qual continuar investigant per dissenyar sistemes d'educació financera més eficients i igualitaris.
“Fins i tot entre persones amb formació universitària, els coneixements en educació financera són baixos i hi ha grans diferències de gènere”
Homes i dones aprenen finances de manera diferent
La principal conclusió de l'estudi és que homes i dones utilitzen estratègies d'aprenentatge diferents per a la formació financera. Les dones prefereixen adquirir competències mitjançant l'educació formal, la formació en el lloc de treball i l'ús d'internet, opcions que sovint són gratuïtes. D'altra banda, els homes tenen un ventall més ampli de recursos i estan disposats a pagar per la capacitació amb cursos especialitzats, màsters i postgraus.
"La nostra anàlisi apunta que els homes estan disposats a invertir en la seva formació, mentre que les dones es limiten a opcions gratuïtes o a l'autoaprenentatge", assenyala Ruiz Dotras, que, com Lladós, forma part del professorat dels Estudis d'Economia i Empresa. Com a conseqüència, les dones poden trobar-se amb dificultats per identificar i seleccionar la informació que podria millorar de manera eficaç les seves habilitats financeres. "Sense els coneixements necessaris, avui dia és difícil seleccionar quins continguts d'internet són correctes o els més apropiats. Tot això ens porta a la necessitat de conscienciar les dones sobre la importància de capacitar-se financerament", afegeix la investigadora.
L'estudi conclou també que, en general, les persones que empren múltiples fonts d'aprenentatge tendeixen a aconseguir nivells més alts de formació financera. Per això, i d'acord amb l'estudi, per reduir la bretxa és crucial desenvolupar programes d'educació adaptats a les preferències i les necessitats de tots dos gèneres.
L'estudi realitzat per Ruiz Dotras i Lladós analitza la informació proporcionada per 865 estudiants, tutors i assessors acadèmics de la UOC entre els quals hi havia un percentatge proporcionat d'homes i dones. "Encara que la mostra no resulta representativa del conjunt del país, sí que permet concloure que, fins i tot entre persones amb formació universitària, els coneixements en educació financera són baixos i hi ha grans diferències de gènere", afegeix la professora.
La importància d'una formació financera igualitària
"Homes i dones toquem diners cada dia. Per tant, tots dos hem de tenir coneixements financers i competències que ens ajudin a prendre les millors decisions. Moltes vegades, al si de la llar, qui pren les decisions més importants, com la compra d'un habitatge o la petició d'un préstec, acaba sent l'home. Això no hauria de ser així: les decisions que tenen conseqüències en l'economia familiar haurien de ser preses conjuntament", assenyala l'experta.
D'acord amb la investigadora, la desigualtat en formació financera té nombroses conseqüències lligades a la seguretat, a la capacitat de reaccionar davant un intent de frau, a les opcions d'emprendre o simplement al nivell de confiança amb què es prenen decisions rellevants al llarg de la vida.
"Com més coneixements tinguis, més podràs aprofitar les oportunitats. Sense informació, delegaràs les decisions a una altra persona, ja sigui la teva parella, un familiar, una entitat financera o un comercial que intenta vendre't alguna cosa. Amb competències, saps quines opcions són millors per a tu. Sense, delegues les decisions en algú que no necessàriament triarà el millor o el que realment s'adeqüi al teu perfil de risc i a les teves necessitats", explica Ruiz Dotras.
Claus per implementar polítiques més igualitàries
D'acord amb els investigadors de la UOC, tots dos adscrits al centre UOC-DIGIT, a l'hora de dissenyar polítiques igualitàries cal considerar totes les fonts d'aprenentatge i les diferències de gènere que hi ha en les estratègies que adopten homes i dones. A més, és fonamental conscienciar les dones de la importància d'accedir a una formació financera de qualitat. "Els resultats ens mostren que les dones necessiten més formació financera que els homes perquè tenen menys coneixements, però també perquè es formen amb opcions més limitades", apunta la professora.
Els resultats d'aquest estudi van ser comunicats al Banc d'Espanya. A més, serveixen per establir les bases de noves recerques. "Els hem tingut en compte, per exemple, a l'hora de dissenyar la Càtedra de Salut i Educació Financera en col·laboració amb la Fundació Caixa Enginyers i l'Institut d'Estudis Financers", assenyala Ruiz Dotras.
"Ja hem comprovat que els processos de formació són diferents; ara volem saber si darrere d'aquestes eleccions entren en joc interessos i motivacions que també són diferents. Tenim l'exemple del futbol, que tradicionalment ha rebut més interès per part dels homes per temes culturals. Volem saber si passa el mateix en el món financer", afegeix la investigadora.
Aquest projecte s'emmarca en la missió de recerca L'educació del futur i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 1, fi de la pobresa; 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere, i 10, reducció de les desigualtats.
Article relacionat
Ruiz-Dotras, E., Lladós-Masllorens, J., & Mitręga-Niestrój, K. (2025). Exploring gender differences in the financial literacy decision-making. Economics and Sociology, 18(3), 80-105. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2025/18-3/5
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