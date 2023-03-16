Un departamento de las sombras

Lo que comenzó a tomar forma en 2024 como parte de un taller de una semana para las Semanas de la Arquitectura de la ciudad de Barcelona ha acabado convirtiéndose en algo mucho más ambicioso. El Departamento de Umbrología es un proyecto transdisciplinar (financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso) que comenzó el 1 de diciembre de 2025 y se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2027. Articula a cuatro socios de la ciudad de Barcelona en la encrucijada de las humanidades, la arquitectura, las artes y las ciencias ambientales: los grupos CareNet y DARTS, adscritos al Centro de Investigación Interdisciplinario en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC) de la UOC, el colectivo Arquitectura de Contacte, las ambientólogas y divulgadoras científicas de Nusos Coop y los artistas especulativos del Laboratorio de Pensamiento Lúdico.

El nombre de este proyecto nace de la ficción, ya que está inspirado en el departamento universitario que imaginó el escritor estadounidense Tim Horvath en su historia corta The Discipline of Shadows. "Pero más allá del nombre, nuestro juego con la ficción es otro, relativo a la crisis de imaginación política de un presente acuciado por diversas crisis abismales", señala Tomás Criado. "El mundo no está solo en crisis, sino también ante una profunda mutación irreversible, lo que nos debería obligar a imaginar otras formas de vida, así como nuevas instituciones para la vida común que pongan en el centro la pregunta de cómo habitar, de formas plurales y particularmente no modernas, la catástrofe planetaria".

Por eso, a través de seminarios de ciencias, arquitectura y artes, actividades de sensibilización, talleres de cocreación de arquitecturas de sombra, instalaciones para explorar el significado de las sombras digitales o juegos especulativos, el Departamento de Umbrología nace con el cometido de revitalizar los saberes y las prácticas de las sombras para la habitabilidad de las ciudades en el Antropoceno, una nueva época marcada por el impacto humano sobre el sistema terrestre.

"La ciudad de las sombras trae consigo una nueva poética de la acción climática situada, un imaginario de la protección climática más tangible, hecha con nuestras propias manos. Ahí reside para mí su poder", concluye Criado. "Frente a relatos globalizantes y de lo grande, ¿quizá en la sombra comunitaria resida una manera situada de proteger la innovación desde abajo y fomentar una cultura experimental del calor? En el Departamento de Umbrología nos gustaría proteger las acciones de consorcios emergentes frente a actores consolidados para pensar formas de vida más plurales y cambiantes para enfrentar los retos urbanos del presente y el futuro".

El Departamento de Umbrología será presentado el próximo 26 de enero a las 10 de la mañana en la sala de actos de la Fabra i Coats, en Barcelona. Para más información sobre el proyecto, puedes consultar la web: umbrology.org.

El proyecto está enmarcado en las misiones de investigación de la UOC Transformación digital y sostenibilidad y Salud y bienestar planetario y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU número 3, salud y bienestar, número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y número 13, acción por el clima.