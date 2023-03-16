Cada vez que hacemos la colada, sea doméstica o industrial, se liberan miles de fibras sintéticas que no son filtradas por las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y que, por lo tanto, llegan a los ríos y al mar, con el impacto directo que esto causa en los ecosistemas y, potencialmente, en la salud humana. Los medicamentos, cosméticos y aditivos contienen microplásticos que persisten décadas en el entorno y que acaban entrando en nuestra cadena de alimentación.

Una investigación publicada en Nature Medicine mostraba que los microplásticos se acumulan en órganos vitales, como el cerebro y el riñón, considerados depurativos. Otro estudio en New England Journal of Medicine constataba que aumentan la inflamación y pueden dañar las arterias, de manera que incrementan el riesgo de patologías como el ictus.

Precisamente este proyecto, ganador de los premios del público y de la Ramon Molinas Foundation al impacto social del SpinUOC —un programa de emprendimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, quiere dar una solución a este reto medioambiental con la comercialización de una tecnología que ha obtenido resultados prometedores en cuanto a la eliminación de microfibras y microplásticos.

El proyecto Plastikóre, en el que participa Marcel Bassachs —alumni del máster de Gestión Cultural de la UOC y experto en gestión y transferencia del conocimiento—, ha desarrollado una tecnología avanzada de tratamiento cuaternario de aguas residuales capaz de eliminar entre el 85 % y el 95 % de las microfibras presentes en el agua residual.

La solución se basa en un proceso físico y circular que prescinde de reactivos químicos y evita así generar residuos tóxicos. Este enfoque no solo refuerza su perfil ambiental y de sostenibilidad, sino que también posiciona esta solución de manera diferencial respecto a las tecnologías existentes en el mercado que dependen de otros métodos de tratamiento.