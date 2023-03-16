Un projecte emprenedor aposta per eliminar els microplàstics de l'aiguaAquests elements contaminants tenen un impacte important en la salut humana i en la del planeta
Plastikóre, un dels projectes guanyadors del programa SpinUOC, els elimina de les aigües residuals sense generar residus tòxics
Cada vegada que fem la bugada, sigui domèstica o industrial, s'alliberen milers de fibres sintètiques que no són filtrades per les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) i que, per tant, arriben als rius i al mar, amb l'impacte directe que això té en els ecosistemes i, potencialment, en la salut humana. Els medicaments, cosmètics i additius contenen microplàstics que persisteixen dècades a l'entorn i que acaben entrant en la nostra cadena d'alimentació.
Una recerca publicada a Nature Medicine mostrava que els microplàstics s'acumulen en òrgans vitals, com el cervell i el ronyó, considerats depuratius. Un altre estudi a New England Journal of Medicine constatava que augmenten la inflamació i poden danyar les artèries, de manera que incrementen el risc de patologies com l'ictus.
Precisament aquest projecte, guanyador dels premis del públic i de la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social de l'SpinUOC —un programa d'emprenedoria de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, vol donar una solució a aquest repte mediambiental amb la comercialització d'una tecnologia que ha obtingut resultats prometedors pel que fa a l'eliminació de microfibres i microplàstics.
El projecte Plastikóre, en el qual participa Marcel Bassachs —alumni del màster de Gestió Cultural de la UOC i expert en gestió i transferència del coneixement—, ha desenvolupat una tecnologia avançada de tractament quaternari d'aigües residuals capaç d'eliminar entre el 85 % i el 95 % de les microfibres presents en l'aigua residual.
La solució es basa en un procés físic i circular que prescindeix de reactius químics i evita així generar residus tòxics. Aquest enfocament no només en reforça el perfil ambiental i de sostenibilitat, sinó que també posiciona aquesta solució de manera diferencial respecte a les tecnologies existents en el mercat que depenen d'altres mètodes de tractament.
“Plastikóre aporta una solució concreta i mesurable a un problema global com és la contaminació per microplàstics, millora així la qualitat de l’aigua i protegeix els ecosistemes aquàtics”
Una solució a un problema ambiental global
Plastikóre —spin-off de la Universitat de Girona amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua— consisteix en la combinació de tres components que treballen junts per capturar, separar i recuperar microfibres amb un consum energètic mínim. Uns imants microscòpics s'adhereixen al plàstic amb precisió; un reactor de sorra gruixuda atrapa les microfibres, i un sistema magnètic n'extreu els microplàstics, sense la intervenció de cap element químic contaminant.
Bassachs assenyala que "Plastikóre aporta una solució concreta i mesurable a un problema global com és la contaminació per microplàstics, millora així la qualitat de l'aigua i protegeix els ecosistemes aquàtics. Com a professional de la gestió i la transferència de coneixement, considero que és clau que la recerca no es quedi tancada en els laboratoris, sinó que es converteixi en tecnologies i serveis que millorin la vida de les persones i el territori on vivim".
Segons aquest emprenedor, el màster que ha fet a la UOC li ha donat una base sòlida quant a gestió de projectes, estratègia i mirada crítica que ara aplica a un àmbit més tecnològic, però igualment vinculat al bé comú.
Necessitat reguladora imminent
Els processos de tractament primari, secundari i terciari actuals de l'aigua estan dissenyats per a sòlids, matèria orgànica i nutrients, no per a partícules micromètriques. La nova directiva europea 2024/3019 sobre tractament d'aigües residuals urbanes obliga les EDAR a incorporar un tractament quaternari capaç d'eliminar com a mínim el 80 % d'un ampli espectre de micropol·luents, incloent-hi microplàstics, residus farmacèutics i cosmètics. Davant aquesta nova i exigent regulació, coherent amb la crisi climàtica que viu el planeta, Plastikóre té una gran oportunitat de negoci i també per reduir la petjada ambiental del sector industrial.
El seu model de negoci és d'empresa a empresa (business-to-business o B2B) i s'orienta principalment cap a depuradores urbanes, indústries tèxtils i empreses d'enginyeria del sector de l'aigua. Ofereix diferents serveis tecnològics segons el tipus d'empresa a la qual s'adreça, a més de manteniment i suport tècnic. Actualment, la tecnologia es troba en un nivell de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level o TRL) 3-4 i s'està validant amb proves de concepte en un entorn de laboratori. L'objectiu és iniciar les primeres proves pilot el proper any o els propers dos anys.
Aquest projecte emprenedor s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 6, aigua neta i sanejament; 11, ciutats i comunitats sostenibles; 12, producció i consum responsables, i 14, vida submarina.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
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