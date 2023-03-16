Para Gerard Ferrer-Esteban, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y responsable del grupo de investigación Laboratorio de Educación Social (LES), "las escuelas necesitan datos cualitativos que se puedan transformar en acciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje". Tal como ha investigado a lo largo de su carrera, los procesos de observación de aula pueden ayudar a generar evaluaciones útiles para el profesorado. La tecnología, además, puede ser una aliada para organizar las valoraciones y elaborar informes rigurosos.

Un proyecto emprendedor para facilitar la evaluación formativa del profesorado

El proyecto Observa, liderado por Ferrer-Esteban, pone al servicio de escuelas e institutos una plataforma en la que equipos de docentes evalúan vídeos de clases impartidas por otros profesores y profesoras con el objetivo de obtener informes personalizados de retorno sobre aspectos como la didáctica, la gestión de la clase, el clima o las interacciones en el aula. El proyecto, finalista del programa de emprendimiento SpinUOC, ofrece también sesiones formativas presenciales y virtuales al profesorado para que pueda evolucionar en su trabajo de manera continuada.

Este profesor e investigador, vinculado al centro de investigación UOC-FuturEd, ha analizado la observación del aula, la evaluación docente y las estrategias didácticas y ha publicado diversos artículos científicos al respecto. De esta trayectoria nace Observa, que define como un sistema integrado de evaluación y mejora docente basado en la observación entre iguales y en el retorno formativo. "Mi motivación nace de años de investigación y de experiencia directa observando aulas. Sabemos qué hace un docente, pero a menudo nos cuesta saber si eso funciona y cómo se puede mejorar. He visto que muchas herramientas de evaluación docente son demasiado burocráticas, rígidas o cuantitativas y, sobre todo, no generan suficiente comprensión de lo que pasa en clase ni un retorno útil para cambiar la práctica", explica.

La inteligencia artificial, una herramienta facilitadora

En el proyecto Observa, el profesor o la profesora graba fragmentos de su práctica docente con un equipo básico (cámara o móvil y trípode), sin la necesidad de incorporar elementos técnicos complejos. El objetivo es que sea un proceso práctico y sencillo, y que a la grabación solo puedan acceder las personas evaluadoras acreditadas, que son docentes con formación en observación del aula.

A partir de las rúbricas y de los comentarios elaborados por el personal observador, las herramientas de inteligencia artificial (IA) ayudan a ordenar y sintetizar la información para facilitar la elaboración de informes estructurados y personalizados. Tal como subraya Ferrer-Esteban, "la IA no evalúa al profesorado ni toma decisiones de manera autónoma; asiste a los revisores al generar el retorno". Los informes finales siempre los revisan y validan personas antes de compartirse con cada docente.

El resultado son informes personalizados con explicaciones claras y basadas en la evidencia que recogen puntos fuertes, áreas de mejora y recomendaciones concretas relacionadas con aspectos como la didáctica, la participación del alumnado, la gestión del tiempo o el clima relacional del aula.

Un aspecto importante que tiene en cuenta Observa es la privacidad tanto del profesorado como del estudiantado. "Trabajamos con consentimiento informado, el mínimo de datos, control de acceso, registro de auditoría y almacenamiento en servidores europeos seguros. Los informes de centro se presentan de manera agrupada y se les aplican criterios para evitar detecciones. Además, se añade un tratamiento a los vídeos para evitar que el alumnado sea identificable. Lo que queremos transmitir es que Observa no evalúa para controlar, sino para mejorar", explica Ferrer-Esteban.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y validación. El siguiente paso será desplegar una prueba piloto con centros educativos entre Barcelona y Turín para analizar la utilidad, la viabilidad y la confianza que genera entre los equipos docentes. Posteriormente, el proyecto quiere explorar su escalabilidad en redes de centros y administraciones educativas.

Para el investigador de la UOC, "si la evaluación se convierte en aprendizaje profesional, a través de retornos útiles y recomendaciones claras para mejorar la práctica docente y el centro, el beneficio final será colectivo, con miles de estudiantes aprendiendo en entornos más ricos y estimulantes".

Esta investigación se enmarca en la misión de investigación de la UOC de educación a lo largo de la vida y favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 4. Educación de calidad y 10. Reducción de las desigualdades.