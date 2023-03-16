Observa, la plataforma que utiliza la tecnología y la evaluación entre iguales para mejorar la calidad docenteUtiliza la tecnología y la evaluación entre iguales para mejorar la calidad de la enseñanza
El proyecto pretende convertirse en una plataforma de mejora continuada de la educación en las aulas
La educación ha protagonizado la actualidad porque el profesorado reclama, con movilizaciones y otras acciones reivindicativas, mejoras para poder llevar a cabo la tarea educativa con la máxima calidad y los recursos que creen que necesitan. Además de apoyo institucional para invertir en el personal necesario, las escuelas y los institutos tienen que disponer de datos sobre la calidad de la enseñanza para optimizar los procesos educativos y el aprendizaje del alumnado.
Tradicionalmente, la evaluación del profesorado se ha efectuado de manera fragmentada, y no con un sistema estable orientado a mejorar la práctica docente. En algunos países el alumnado rellena test estandarizados, una práctica que el personal docente, en general, rechaza, porque reduce un trabajo complejo que depende de muchos factores —contexto, grupo, diversidad, condiciones del centro— a un resultado que no siempre refleja el compromiso del profesorado y la calidad de la enseñanza. Esto no quiere decir que estén en contra de que se evalúe su trabajo, al revés: habitualmente expresan la necesidad de que los valoren con métodos más cualitativos, como por ejemplo las observaciones en el aula, que consideran especialmente útiles si las llevan a cabo colegas de profesión.
“Los colegios necesitan datos cualitativos que se puedan transformar en acciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje”
Para Gerard Ferrer-Esteban, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y responsable del grupo de investigación Laboratorio de Educación Social (LES), "las escuelas necesitan datos cualitativos que se puedan transformar en acciones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje". Tal como ha investigado a lo largo de su carrera, los procesos de observación de aula pueden ayudar a generar evaluaciones útiles para el profesorado. La tecnología, además, puede ser una aliada para organizar las valoraciones y elaborar informes rigurosos.
Un proyecto emprendedor para facilitar la evaluación formativa del profesorado
El proyecto Observa, liderado por Ferrer-Esteban, pone al servicio de escuelas e institutos una plataforma en la que equipos de docentes evalúan vídeos de clases impartidas por otros profesores y profesoras con el objetivo de obtener informes personalizados de retorno sobre aspectos como la didáctica, la gestión de la clase, el clima o las interacciones en el aula. El proyecto, finalista del programa de emprendimiento SpinUOC, ofrece también sesiones formativas presenciales y virtuales al profesorado para que pueda evolucionar en su trabajo de manera continuada.
Este profesor e investigador, vinculado al centro de investigación UOC-FuturEd, ha analizado la observación del aula, la evaluación docente y las estrategias didácticas y ha publicado diversos artículos científicos al respecto. De esta trayectoria nace Observa, que define como un sistema integrado de evaluación y mejora docente basado en la observación entre iguales y en el retorno formativo. "Mi motivación nace de años de investigación y de experiencia directa observando aulas. Sabemos qué hace un docente, pero a menudo nos cuesta saber si eso funciona y cómo se puede mejorar. He visto que muchas herramientas de evaluación docente son demasiado burocráticas, rígidas o cuantitativas y, sobre todo, no generan suficiente comprensión de lo que pasa en clase ni un retorno útil para cambiar la práctica", explica.
La inteligencia artificial, una herramienta facilitadora
En el proyecto Observa, el profesor o la profesora graba fragmentos de su práctica docente con un equipo básico (cámara o móvil y trípode), sin la necesidad de incorporar elementos técnicos complejos. El objetivo es que sea un proceso práctico y sencillo, y que a la grabación solo puedan acceder las personas evaluadoras acreditadas, que son docentes con formación en observación del aula.
A partir de las rúbricas y de los comentarios elaborados por el personal observador, las herramientas de inteligencia artificial (IA) ayudan a ordenar y sintetizar la información para facilitar la elaboración de informes estructurados y personalizados. Tal como subraya Ferrer-Esteban, "la IA no evalúa al profesorado ni toma decisiones de manera autónoma; asiste a los revisores al generar el retorno". Los informes finales siempre los revisan y validan personas antes de compartirse con cada docente.
El resultado son informes personalizados con explicaciones claras y basadas en la evidencia que recogen puntos fuertes, áreas de mejora y recomendaciones concretas relacionadas con aspectos como la didáctica, la participación del alumnado, la gestión del tiempo o el clima relacional del aula.
Un aspecto importante que tiene en cuenta Observa es la privacidad tanto del profesorado como del estudiantado. "Trabajamos con consentimiento informado, el mínimo de datos, control de acceso, registro de auditoría y almacenamiento en servidores europeos seguros. Los informes de centro se presentan de manera agrupada y se les aplican criterios para evitar detecciones. Además, se añade un tratamiento a los vídeos para evitar que el alumnado sea identificable. Lo que queremos transmitir es que Observa no evalúa para controlar, sino para mejorar", explica Ferrer-Esteban.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo y validación. El siguiente paso será desplegar una prueba piloto con centros educativos entre Barcelona y Turín para analizar la utilidad, la viabilidad y la confianza que genera entre los equipos docentes. Posteriormente, el proyecto quiere explorar su escalabilidad en redes de centros y administraciones educativas.
Para el investigador de la UOC, "si la evaluación se convierte en aprendizaje profesional, a través de retornos útiles y recomendaciones claras para mejorar la práctica docente y el centro, el beneficio final será colectivo, con miles de estudiantes aprendiendo en entornos más ricos y estimulantes".
Esta investigación se enmarca en la misión de investigación de la UOC de educación a lo largo de la vida y favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 4. Educación de calidad y 10. Reducción de las desigualdades.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion