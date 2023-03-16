Observa, la plataforma que utilitza la tecnologia i l'avaluació entre iguals per millorar la qualitat docentUtilitza la tecnologia i l'avaluació entre iguals per millorar la qualitat de l'ensenyament
El projecte pretén esdevenir una plataforma de millora continuada de l'educació a les aules
L'educació ha estat protagonista de l'actualitat perquè el professorat reclama, amb mobilitzacions i altres accions reivindicatives, millores per poder portar a terme la tasca educativa amb la màxima qualitat i els recursos que creuen que els calen. A més de suport institucional per invertir en el personal necessari, les escoles i els instituts han de disposar de dades sobre la qualitat de l'ensenyament per optimitzar els processos educatius i l'aprenentatge de l'alumnat.
Tradicionalment, l'avaluació del professorat s'ha efectuat de manera fragmentada, més que no pas mitjançant un sistema estable orientat a la millora de la pràctica docent. En alguns països s'han emprat tests estandarditzats emplenats per l'alumnat, una pràctica que el personal docent, en general, rebutja, perquè redueix una feina complexa que depèn de molts factors —context, grup, diversitat, condicions del centre— a un resultat que no sempre reflecteix el compromís del professorat i la qualitat de l'ensenyament. Això no vol dir que siguin contraris al fet que s’avaluï la seva feina, al contrari: habitualment expressen la necessitat que els valorin amb mètodes més qualitatius, com ara les observacions a l’aula, que consideren especialment útils si les porten a terme col·legues de professió.
“Les escoles necessiten dades qualitatives que es puguin transformar en accions per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge”
Per a Gerard Ferrer-Esteban, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i responsable del grup de recerca Laboratori d'Educació Social (LES), "les escoles necessiten dades qualitatives que es puguin transformar en accions per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge". Tal com ha investigat al llarg de la seva carrera, els processos d'observació d'aula poden ajudar a generar avaluacions útils per al professorat. La tecnologia, a més, pot ser una aliada per organitzar les valoracions i elaborar informes rigorosos.
Un projecte emprenedor per facilitar l'avaluació formativa del professorat
El projecte Observa, liderat per Ferrer-Esteban, posa al servei d'escoles i instituts una plataforma en què equips de docents avaluen vídeos de classes impartides per altres professors i professores amb l'objectiu d'obtenir informes personalitzats de retorn sobre aspectes com ara la didàctica, la gestió de la classe, el clima o les interaccions a l'aula. El projecte, finalista del programa d'emprenedoria SpinUOC, ofereix també sessions formatives presencials i virtuals al professorat perquè pugui evolucionar en la seva feina de manera continuada.
Aquest professor i investigador, vinculat al centre de recerca UOC-FuturEd, ha analitzat l'observació de l'aula, l'avaluació docent i les estratègies didàctiques, i n'ha publicat diversos articles científics. D'aquesta trajectòria neix Observa, que defineix com un sistema integrat d'avaluació i millora docent basat en l'observació entre iguals i en el retorn formatiu. "La meva motivació neix d'anys de recerca i d'experiència directa observant aules. Sabem què fa un docent, però sovint ens costa saber si allò funciona i com es pot millorar. He vist que moltes eines d'avaluació docent són massa burocràtiques, rígides o quantitatives i, sobretot, no generen prou comprensió del que passa a classe ni un retorn útil per canviar la pràctica", explica.
La intel·ligència artificial, una eina facilitadora
En el projecte Observa, el professor o la professora enregistra fragments de la seva pràctica docent amb un equipament bàsic (càmera o mòbil i trípode), sense la necessitat d'incorporar elements tècnics complexos. L'objectiu és que sigui un procés pràctic i senzill, i que a la gravació només puguin accedir les persones avaluadores acreditades, que són docents amb formació en observació de l'aula.
A partir de les rúbriques i dels comentaris elaborats pel personal observador, les eines d'intel·ligència artificial (IA) ajuden a ordenar i sintetitzar la informació per facilitar l'elaboració d'informes estructurats i personalitzats. Tal com subratlla Ferrer-Esteban, "la IA no avalua el professorat ni pren decisions de manera autònoma; assisteix els revisors en la generació del retorn". Els informes finals sempre els revisen i validen persones abans de compartir-se amb cada docent.
El resultat són informes personalitzats amb explicacions clares i basades en l'evidència que recullen punts forts, àrees de millora i recomanacions concretes relacionades amb aspectes com la didàctica, la participació de l'alumnat, la gestió del temps o el clima relacional de l'aula.
Un aspecte important que té en compte Observa és la privacitat tant del professorat com de l'estudiantat. "Treballem amb consentiment informat, el mínim de dades, control d'accés, registre d'auditoria i emmagatzematge en servidors europeus segurs. Els informes de centre es presenten de manera agrupada i s'hi apliquen criteris per evitar deteccions. A més, s'afegeix un tractament als vídeos per evitar que l'alumnat sigui identificable. El que volem transmetre és que Observa no avalua per controlar, sinó per millorar", explica Ferrer-Esteban.
El projecte es troba actualment en fase de desenvolupament i validació. El següent pas serà desplegar una prova pilot amb centres educatius entre Barcelona i Torí per analitzar-ne la utilitat, la viabilitat i la confiança que genera entre els equips docents. Posteriorment, el projecte vol explorar la seva escalabilitat en xarxes de centres i administracions educatives.
Per a l'investigador de la UOC, "si l'avaluació esdevé aprenentatge professional, a través de retorns útils i recomanacions clares per a la millora de la pràctica docent i del centre, el benefici final serà col·lectiu, amb milers d'estudiants aprenent en entorns més rics i estimulants".
Aquesta investigació s'emmarca en la missió de recerca de la UOC d'educació al llarg de la vida i afavoreix els següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 4. Educació de qualitat i 10. Reducció de les desigualtats.
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