Un compromiso firme con el talento y la sociedad

Para ambas entidades, este convenio representa un paso más en la estrategia de conectar el conocimiento científico con la Administración, la empresa y la ciudadanía. La apuesta por el talento es uno de los pilares fundamentales del acuerdo, que prevé la dirección de tesis doctorales y estancias para trabajar en soluciones digitales de vanguardia en un entorno colaborativo. Gracias a este acuerdo y por primera vez en el marco de los centros CERCA, el personal docente investigador (PDI) de la UOC podrá hacer en el i2CAT estancias de investigación relacionadas con sus ámbitos de conocimiento.

Àngels Fito, rectora de la UOC, señala que "el acuerdo con el i2CAT refleja muy bien el papel que queremos ejercer como universidad: poner nuestra capacidad académica e investigadora al servicio de entornos de investigación aplicada de alto valor tecnológico. En un momento marcado por la aceleración de la IA, la ciberseguridad y las nuevas conectividades, sumar esfuerzos con un centro de referencia nos permite transformar conocimiento avanzado en soluciones útiles, accesibles y con vocación de servicio público".

Además, el catedrático Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC, apunta que "la alianza con el i2CAT refuerza una manera de entender la investigación que compartimos: excelente, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos de la sociedad. En este sentido, y en plena sintonía con las misiones de la UOC, este acuerdo nos permite impulsar el talento, generar nuevas sinergias y hacer avanzar una transferencia de conocimiento con impacto".

En palabras de Sergi Figuerola, director del i2CAT, "esta alianza estratégica nos permite sumar rigor académico con experiencia en investigación aplicada para seguir garantizando que la innovación tecnológica se traduzca en un beneficio real para las personas y la competitividad de nuestro territorio. Nos enorgullece especialmente ser el primer centro CERCA que abre las puertas al personal de la UOC, un hito que nos permitirá compartir infraestructuras de vanguardia y metodologías de trabajo".

Ámbitos de colaboración

El convenio también impulsa la transferencia de conocimiento y la ciencia abierta para acelerar la llegada de las innovaciones al mercado y a las personas. A través del intercambio de metodologías y el acceso a laboratorios avanzados, ambas entidades trabajan para cohesionar un ecosistema de investigación puntero, sostenible y accesible para todo el mundo.

Por otro lado, la alianza pone un énfasis especial en la formación continua y el desarrollo del talento. El convenio posibilitará que el equipo del i2CAT acceda con descuentos a la oferta de estudios oficiales y programas propios de la UOC, así como a sus programas de emprendimiento y de aceleración de empresas emergentes. El acuerdo también permitirá definir líneas de doctorado, coliderar tesis y proponer becas para sus programas entre ambas instituciones. Con esta ratificación, las dos entidades refuerzan su compromiso de fomentar el aprendizaje permanente facilitando el acceso mutuo a sus catálogos formativos para potenciar las competencias de los equipos humanos de ambas instituciones.

Sobre el i2CAT

El centro de investigación i2CAT impulsa soluciones digitales avanzadas a través de la investigación aplicada y la innovación. Tiene un recorrido de más de veinte años de especialización multitecnológica en los ámbitos del 5G/6G, la IA, el internet de las cosas, la ciberseguridad, el blockchain, las comunicaciones espaciales y las tecnologías inmersivas, interactivas y de la sociedad digital. Con su enfoque en la transferencia de conocimiento, el centro genera un impacto real en la economía y mejora la vida de las personas conectando la Administración pública, la empresa privada, la comunidad científica y la ciudadanía. El i2CAT forma parte de la red de centros CERCA y está acreditado, como la UOC, por el sello TECNIO.