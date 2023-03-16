Un nuevo acuerdo entre la UOC y el i2CAT fortalecerá la transferencia de conocimiento tecnológicoAmbas instituciones firman un convenio de colaboración estratégica que prioriza la investigación en IA, 6G y ciberseguridad
El acuerdo fomenta los doctorados industriales y el uso compartido de infraestructuras para acelerar la llegada de soluciones tecnológicas a la sociedad
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el centro de investigación i2CAT han firmado hoy un convenio de colaboración para establecer un marco de actuación estable que potencie la investigación aplicada, la innovación y la formación avanzada. Esta alianza quiere dar respuesta a los retos de la sociedad digital actual mediante el uso compartido de infraestructuras y el fomento de la movilidad del personal investigador entre ambas instituciones.
El acuerdo consolida un ecosistema de innovación en el que el rigor académico y la investigación aplicada suman fuerzas para generar un impacto real en el territorio. La colaboración tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogable a cuatro más, y prioriza proyectos de investigación conjuntos en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), el 6G o la ciberseguridad, así como el impulso del talento a través de becas predoctorales y doctorados industriales.
“Queremos poner nuestra capacidad académica e investigadora en el servicio de entornos de investigación aplicada de alto valor tecnológico”
Un compromiso firme con el talento y la sociedad
Para ambas entidades, este convenio representa un paso más en la estrategia de conectar el conocimiento científico con la Administración, la empresa y la ciudadanía. La apuesta por el talento es uno de los pilares fundamentales del acuerdo, que prevé la dirección de tesis doctorales y estancias para trabajar en soluciones digitales de vanguardia en un entorno colaborativo. Gracias a este acuerdo y por primera vez en el marco de los centros CERCA, el personal docente investigador (PDI) de la UOC podrá hacer en el i2CAT estancias de investigación relacionadas con sus ámbitos de conocimiento.
Àngels Fito, rectora de la UOC, señala que "el acuerdo con el i2CAT refleja muy bien el papel que queremos ejercer como universidad: poner nuestra capacidad académica e investigadora al servicio de entornos de investigación aplicada de alto valor tecnológico. En un momento marcado por la aceleración de la IA, la ciberseguridad y las nuevas conectividades, sumar esfuerzos con un centro de referencia nos permite transformar conocimiento avanzado en soluciones útiles, accesibles y con vocación de servicio público".
Además, el catedrático Xavier Vilajosana, vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la UOC, apunta que "la alianza con el i2CAT refuerza una manera de entender la investigación que compartimos: excelente, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos de la sociedad. En este sentido, y en plena sintonía con las misiones de la UOC, este acuerdo nos permite impulsar el talento, generar nuevas sinergias y hacer avanzar una transferencia de conocimiento con impacto".
En palabras de Sergi Figuerola, director del i2CAT, "esta alianza estratégica nos permite sumar rigor académico con experiencia en investigación aplicada para seguir garantizando que la innovación tecnológica se traduzca en un beneficio real para las personas y la competitividad de nuestro territorio. Nos enorgullece especialmente ser el primer centro CERCA que abre las puertas al personal de la UOC, un hito que nos permitirá compartir infraestructuras de vanguardia y metodologías de trabajo".
Ámbitos de colaboración
El convenio también impulsa la transferencia de conocimiento y la ciencia abierta para acelerar la llegada de las innovaciones al mercado y a las personas. A través del intercambio de metodologías y el acceso a laboratorios avanzados, ambas entidades trabajan para cohesionar un ecosistema de investigación puntero, sostenible y accesible para todo el mundo.
Por otro lado, la alianza pone un énfasis especial en la formación continua y el desarrollo del talento. El convenio posibilitará que el equipo del i2CAT acceda con descuentos a la oferta de estudios oficiales y programas propios de la UOC, así como a sus programas de emprendimiento y de aceleración de empresas emergentes. El acuerdo también permitirá definir líneas de doctorado, coliderar tesis y proponer becas para sus programas entre ambas instituciones. Con esta ratificación, las dos entidades refuerzan su compromiso de fomentar el aprendizaje permanente facilitando el acceso mutuo a sus catálogos formativos para potenciar las competencias de los equipos humanos de ambas instituciones.
Sobre el i2CAT
El centro de investigación i2CAT impulsa soluciones digitales avanzadas a través de la investigación aplicada y la innovación. Tiene un recorrido de más de veinte años de especialización multitecnológica en los ámbitos del 5G/6G, la IA, el internet de las cosas, la ciberseguridad, el blockchain, las comunicaciones espaciales y las tecnologías inmersivas, interactivas y de la sociedad digital. Con su enfoque en la transferencia de conocimiento, el centro genera un impacto real en la economía y mejora la vida de las personas conectando la Administración pública, la empresa privada, la comunidad científica y la ciudadanía. El i2CAT forma parte de la red de centros CERCA y está acreditado, como la UOC, por el sello TECNIO.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco centros de investigación centrados en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion