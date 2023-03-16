Un nou acord entre la UOC i l’i2CAT enfortirà la transferència de coneixement tecnològicAmbdues institucions signen un conveni de col·laboració estratègica que prioritza la recerca en IA, 6G i ciberseguretat
L’acord fomenta els doctorats industrials i l’ús compartit d’infraestructures per accelerar l’arribada de solucions tecnològiques a la societat
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el centre de recerca i2CAT han signat avui un conveni de col·laboració per establir un marc d’actuació estable que potenciï la investigació aplicada, la innovació i la formació avançada. Aquesta aliança vol donar resposta als reptes de la societat digital actual mitjançant l’ús compartit d’infraestructures i el foment de la mobilitat del personal investigador entre ambdues institucions. L’acte de signatura ha comptat amb la presència de la directora general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Teresa Sanchis; la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i el director d’i2CAT, el Dr. Sergi Figuerola.
L’acord consolida un ecosistema d’innovació on el rigor acadèmic i la recerca aplicada sumen forces per generar un impacte real en el territori. Amb una durada inicial de quatre anys, prorrogables a quatre més, la col·laboració prioritza projectes de recerca conjunts en àmbits com la intel·ligència artificial (IA), el 6G o la ciberseguretat, així com l’impuls del talent a través de beques predoctorals i doctorats industrials.
“Volem posar la nostra capacitat acadèmica i investigadora al servei d’entorns de recerca aplicada d’alt valor tecnològic”
Un compromís ferm amb el talent i la societat
Per a totes dues entitats aquest conveni representa un pas més en l’estratègia de connectar el coneixement científic amb l'administració, l'empresa i la ciutadania. L’aposta pel talent és un dels pilars fonamentals de l’acord, que preveu la direcció de tesis doctorals i estades per treballar en solucions digitals d'avantguarda en un entorn col·laboratiu. Gràcies a aquest acord i per primera vegada en el marc dels centres CERCA, el personal docent i investigador de la UOC podrà fer estades de recerca a i2CAT relacionades amb els seus àmbits de coneixement.
Àngels Fito, rectora de la UOC, assenyala que “l’acord amb i2CAT reflecteix molt bé el paper que volem exercir com a universitat: posar la nostra capacitat acadèmica i investigadora al servei d’entorns de recerca aplicada d’alt valor tecnològic. En un moment marcat per l’acceleració de la IA, la ciberseguretat i les noves connectivitats, sumar esforços amb un centre de referència ens permet transformar coneixement avançat en solucions útils, accessibles i amb vocació de servei públic.”
A més, el catedràtic Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, apunta que “l’aliança amb i2CAT reforça una manera d’entendre la recerca que compartim: excel·lent, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes de la societat. En aquest sentit, i en plena sintonia amb les missions de la UOC, aquest acord ens permet impulsar el talent, generar noves sinergies i fer avançar una transferència de coneixement amb impacte”.
En paraules de Sergi Figuerola, director d’i2CAT, “aquesta aliança estratègica ens permet sumar rigor acadèmic amb expertesa en recerca aplicada per continuar garantint que la innovació tecnològica es tradueixi en un benefici real per a les persones i la competitivitat del nostre territori. Ens enorgulleix especialment ser el primer centre CERCA que obre les portes al personal de la UOC, una fita que ens permetrà compartir infraestructures d’avantguarda i metodologies de treball”.
Àmbits de col·laboració
El conveni també impulsa la transferència de coneixement i la ciència oberta per accelerar l'arribada de les innovacions al mercat i a les persones. A través de l'intercanvi de metodologies i l'accés a laboratoris avançats, ambdues entitats treballen per cohesionar un ecosistema de recerca punter, sostenible i accessible per a tothom.
D'altra banda, l'aliança posa un èmfasi especial en la formació contínua i el desenvolupament del talent. El conveni possibilitarà que l’equip de l’i2CAT accedeixi amb descomptes a l'oferta d'estudis oficials i programes propis de la UOC, així com als seus programes d’emprenedoria i d’acceleració de start-ups. L’acord també permetrà definir línies de doctorat, col·liderar tesis i proposar beques per als seus programes entre totes dues institucions. Amb aquesta ratificació, ambdues entitats reforcen el seu compromís de fomentar l'aprenentatge permanent, facilitant l'accés mutu als seus catàlegs formatius per potenciar les competències dels equips humans de totes dues institucions.
Sobre i2CAT
El centre de recerca i2CAT impulsa solucions digitals avançades a través de la recerca aplicada i la innovació. El centre compta amb un recorregut de més de 20 anys d’especialització multitecnològica en els àmbits 5G/6G, IA, internet de les coses, ciberseguretat, blockchain, comunicacions espacials i tecnologies immersives, interactives i de la societat digital. Amb un enfocament en la transferència de coneixement, el centre genera un impacte real en l’economia i millora la vida de les persones connectant administració pública, empresa privada, comunitat científica i ciutadania. i2CAT forma part de la xarxa de centres CERCA i està acreditat, com el cas de la UOC, pel segell TECNIO.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc centres de recerca centrats en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca