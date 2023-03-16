I+D y estabilidad financiera, una relación ambivalente

El artículo, publicado en la revista Applied Economics con el apoyo del Fondo Latinoamericano de Reservas -con la participación de Carlos Giraldo y Iader Giraldo, del Fondo, así como José Gómez-González, del Lehman College de la Universidad Municipal de Nueva York-, explora cómo la inversión en I+D afecta a la estabilidad financiera y, en particular, a la resiliencia del sistema a choques macroeconómicos. Esta relación, de acuerdo con los investigadores, no ha recibido suficiente atención en la literatura científica debido a que no es una relación demasiado obvia: invertir más en investigación impulsa el crecimiento sostenible a largo plazo, la productividad y la resiliencia, pero el aumento del gasto puede llegar a dañar la estabilidad financiera si los niveles de deuda crecen demasiado.

"La estabilidad financiera de un país responde a factores estructurales y regulatorios, así como a flujos de corto plazo. En general, se piensa que un gasto estatal excesivo podría llevar a una menor resiliencia financiera, debido a un incremento en la percepción del riesgo del país y a la disminución de su capacidad de pago", señala Jorge Uribe, investigador adscrito al centro UOC-DIGIT. "En este sentido, cualquier gasto, aunque sea en I+D, podría contribuir a una mayor inestabilidad".

Al mismo tiempo, el coautor del artículo incide en que, debido a los efectos positivos asociados a la inversión en ciencia en términos de productividad y crecimiento, el efecto directo de aumentar el gasto en investigación también es positivo. En resumen, los efectos a priori positivos de invertir más en I+D podrían llegar a verse socavados por el impacto fiscal de aumentar el gasto. "No hay una clave para una correcta inversión que pueda desprenderse de nuestro estudio, se trata de planear el gasto de forma coordinada", añade Uribe.

La clave está en el equilibrio

El simple aumento de la inversión pública en investigación y desarrollo no basta para garantizar la estabilidad financiera, sino que debe formar parte de un marco fiscal estratégico amplio que gestione el gasto público con inteligencia. Así lo concluye el artículo, que incide en la importancia de mantener la disciplina fiscal para preservar dicha estabilidad.

"Nuestra investigación también es una llamada a no hacer recortes indiscriminados", subraya Jorge Uribe. "Lo que inicialmente puede parecer un paso en la dirección correcta como reducción de gasto, no termina siéndolo una vez que se consideran los impactos de la inversión en I+D en la estabilidad financiera. La idea es recortar en otras partidas, mientras se mantiene o se profundiza en investigación científica, lo cual es un reto de diseño coordinado del gasto". Para el investigador, además, en este camino de gasto coordinado e inteligente, la cooperación público-privada es fundamental.

Los resultados del estudio ofrecen dos interpretaciones válidas. Por un lado, los responsables políticos deberían centrarse en la reasignación de los recursos públicos para priorizar la I+D, manteniendo el gasto total bajo control. Por otro lado, la inversión privada en ciencia emerge como un mecanismo clave para aprovechar los efectos estabilizadores de la I+D y la innovación, sin disparar el gasto público. Es decir, las políticas industriales centradas en incentivar el aumento del gasto privado en investigación, en lugar de incrementar directamente dicha actividad pública, son clave.

"Nuestros hallazgos sugieren que la eficacia de la inversión en investigación para promover la estabilidad financiera depende del mantenimiento de la disciplina fiscal", concluyen los investigadores en el artículo. "Para maximizar el potencial de la ciencia como motor del crecimiento económico y mejorar la estabilidad, esta debe formar parte de un marco de gasto público cuidadosamente gestionado. Este enfoque garantiza el apoyo a la innovación, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que conduce a una mayor salud y resiliencia económica a largo plazo".