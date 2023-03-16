Eloísa Toledo Iglesias, alumni del máster universitario de Bioinformática y Bioestadística de la UOC y actualmente investigadora del Politécnico de Leiria (Portugal), es la ganadora del premio SpinUOC Dona 2026 por su proyecto Phycocares. Se trata de una solución sostenible derivada de un alga roja invasora presente en la península ibérica, diseñada para controlar la podredumbre verde, la principal causa de pérdidas poscosecha en las naranjas. Solo en España, este cultivo alcanza aproximadamente un millón de toneladas al año. Toledo explica que su formación en la UOC ha sido crucial para desarrollar el proyecto, ya que le ha proporcionado herramientas para analizar datos complejos y la ha ayudado a “desarrollar una visión más interdisciplinar de la investigación”.

El proyecto de Phycocares nació a partir de la tesis doctoral que Toledo está realizando entre la Universidad de Leiria y Oeste y la Universidad de Porto, ambas en Portugal, además de la Universidad Jaume I de Castellón. La investigadora destaca que el SpinUOC la ha ayudado a presentar el proyecto “no solo como un resultado científico, sino también como una propuesta con potencial de mercado”. Además, se trata de una iniciativa “pensada para cubrir las necesidades de los productores agrícolas y aumentar el impacto de la innovación”, agrega.

Toledo asume que participar en SpinUOC le ha permitido “pensar más allá del entorno académico y aprender a comunicar el valor de la investigación desde una perspectiva empresarial”. “Creo firmemente en la necesidad de crear más puentes entre la academia y el mundo empresarial, y este tipo de programas son un gran paso en ese sentido”, destaca. Recibir el premio es para ella un reconocimiento importante, tanto personal como para el proyecto: “Es una validación de que la investigación que estamos desarrollando puede convertirse en una solución con un impacto social real para el sector citrícola y la sociedad; una gran oportunidad para ganar visibilidad, abrir nuevas vías de colaboración y seguir creciendo”.