Uso de las lenguas
Política lingüística
La gestión de las lenguas en un entorno multilingüe y pluricultural como la UOC es un aspecto complejo y, al mismo tiempo, importante para el equilibrio entre las dimensiones local e internacional de la universidad y por su impacto en la calidad de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimientos y la gestión de los servicios.
Desde 2015, la UOC se ha guiado por unos principios generales de política lingüística que, además de haber servido de marco de referencia para la gestión de las lenguas en las actuaciones de la universidad, han sustentado la concreción de la política lingüística de la institución mediante el Plan de lenguas 2025-2027.
Los ocho principios de política lingüística están pensados para velar por la coherencia del uso de las lenguas en las actividades comunicativas de la UOC y para hacer compatible el uso del catalán como lengua propia de la universidad con el despliegue de una estrategia multilingüe.
Compromiso con el multilingüismo
Protocolo de uso de las lenguas en las comunicaciones y los actos institucionales
Plan de lenguas 2025-2027
El Plan de lenguas 2025-2027 de la UOC, validado por la Comisión de Política Lingüística el 20 de noviembre de 2024 y ratificado por el Consejo de Dirección el 2 de diciembre de 2024, explica la política lingüística de la universidad en el contexto actual, y actualiza de forma sistematizada el marco estratégico de la UOC, que consolida las bases para una convivencia multilingüe y pluricultural. Al mismo tiempo, garantiza el uso del catalán como lengua propia y de trabajo.
A partir de cinco objetivos específicos y 51 acciones distribuidas en cuatro ámbitos (institucional, docencia, investigación y transferencia del conocimiento científico, y gestión), el Plan de lenguas 2025-2027 define la política lingüística de la UOC y marca el plan de trabajo de la universidad en este ámbito para el periodo 2025-2027.
Comisión de Política Lingüística
La Comisión de Política Lingüística de la UOC es el órgano transversal y operativo que marca la estrategia de política lingüística de la universidad y se encarga de su seguimiento.
Las principales funciones de la Comisión son las siguientes:
- Participar en la definición de la política lingüística de la universidad y de los mecanismos para su implementación.
- Proponer medidas para incrementar los niveles de conocimiento, uso y calidad de la lengua catalana en todos los ámbitos de la universidad.
- Velar por que se respeten los usos lingüísticos establecidos por la Comisión y la universidad.
- Evaluar los datos de cualquier actuación o medida en materia de lengua y monitorizar sus resultados.
- Informar al Consejo de Dirección de todos los aspectos relacionados con la política lingüística en los diferentes ámbitos de la universidad y asesorarlo en la toma de decisiones correspondientes.
- Aprobar y supervisar el despliegue del Plan de lenguas de la UOC.
La composición de la Comisión es la siguiente:
- Manel Jiménez, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura (presidente).
- Jordi Gavaldà, director del Servicio Lingüístico (secretario).
- Elena Rodríguez, directora de la Oficina de los Vicerrectorados.
- Lluís Rius, director del Área de Cultura, Lengua y Publicaciones.
- Laia Canals, directora del Programa de Lenguas Modernas.
- Arnau Cillero, director de Comunicación Interna y de la Comunidad.
- Mònica Sosa, directora de Cultura Organizativa y Talento.
- Maite Puigdevall, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades.
- Joan Pujolar, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades.
- Javier Luis Cánovas, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.
- Marta Tersol, estudiante.
El Servicio Lingüístico
El Servicio Lingüístico de la UOC es la unidad técnica encargada de gestionar la revisión y traducción de textos para el personal docente, investigador y de gestión de la universidad, y de velar por la calidad y la coherencia de la comunicación institucional y académica.
Está adscrito al Área de Cultura, Lengua y Publicaciones, que forma parte del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura. En este marco, también se ocupa de desarrollar las acciones de política lingüística de la UOC recogidas en el Plan de lenguas de la universidad.
El Servicio Lingüístico gestiona las webs Lengua y estilo de la UOC, Llengua i estil de la UOC y UOC Language & Style, que proporcionan criterios y recursos lingüísticos en español, catalán e inglés, respectivamente, orientados a la ejecución de las actividades de la universidad. También ofrecen indicaciones sobre comunicación eficaz, redacción y convenciones formales.
El Centro de Idiomas Modernos
El Centro de Idiomas Modernos (CIM) de la UOC, vinculado a los Estudios de Artes y Humanidades, ofrece una amplia gama de cursos de lenguas (inglés, francés, alemán, chino, japonés, español y catalán) para responder a las necesidades de nuestra sociedad, multilingüe y pluricultural.
Se responsabiliza de las asignaturas de lenguas extranjeras de los planes de estudios de la universidad y prepara al estudiantado para afrontar los retos académicos y profesionales con un nivel de aptitud lingüística competitivo. També extiende esta formación a personas no vinculadas a la UOC.