La gestión de las lenguas en un entorno multilingüe y pluricultural como la UOC es un aspecto complejo y, al mismo tiempo, importante para el equilibrio entre las dimensiones local e internacional de la universidad y por su impacto en la calidad de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimientos y la gestión de los servicios.

Desde 2015, la UOC se ha guiado por unos principios generales de política lingüística que, además de haber servido de marco de referencia para la gestión de las lenguas en las actuaciones de la universidad, han sustentado la concreción de la política lingüística de la institución mediante el Plan de lenguas 2025-2027.

Los ocho principios de política lingüística están pensados ​​para velar por la coherencia del uso de las lenguas en las actividades comunicativas de la UOC y para hacer compatible el uso del catalán como lengua propia de la universidad con el despliegue de una estrategia multilingüe.