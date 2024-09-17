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Ús de les llengües

Política lingüística

La gestió de les llengües en un entorn multilingüe i pluricultural com la UOC és un aspecte complex i, al mateix temps, important per a l'equilibri entre les dimensions local i internacional de la Universitat i per l'impacte que té en la qualitat de la docència, la recerca, la transferència de coneixements i la gestió dels serveis.

Des del 2015, la UOC s'ha guiat per uns principis generals de política lingüística que, a més d'haver servit de marc de referència per a la gestió de les llengües en les actuacions de la Universitat, han sustentat la concreció de la política lingüística de la institució mitjançant el Pla de llengües 2025-2027.

Els vuit principis de política lingüística estan pensats per vetllar per la coherència de l'ús de les llengües en les activitats comunicatives de la UOC i per fer compatible l'ús del català com a llengua pròpia de la Universitat amb el desplegament d'una estratègia multilingüe.

Ús de les llengües

Principis generals de política lingüística

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Compromís amb el multilingüisme

La Universitat parteix del fet que el català és la llengua pròpia i oficial (juntament amb el castellà) de Catalunya i de tots els nivells educatius. En conseqüència, és llengua pròpia de la UOC. El castellà és llengua oficial de Catalunya (juntament amb el català) i, per tant, també de la Universitat. L'anglès s'usa actualment com a llengua de treball i llengua franca de la comunitat científica i acadèmica internacional, i és la tercera llengua majoritària entre els estudiants de la UOC, que l'estudien com a assignatura en la majoria de graus.
D'acord amb l'estatus de les llengües descrit, el foment del multilingüisme i la competència pluricultural de la comunitat universitària de la UOC han de formar part del que és i representa la Universitat, com a factor d'enriquiment i d'aproximació entre les persones que generen i comparteixen coneixement.

Protocol d'ús de les llengües en les comunicacions i els actes institucionals

El Protocol d'ús de les llengües en les comunicacions i els actes institucionals de la UOC és un document elaborat per guiar l'equip propi de la Universitat en la gestió de la diversitat lingüística. El text estableix criteris i pautes clars per a diversos contextos de l'activitat universitària, i aborda tant les comunicacions internes i externes com els actes institucionals i acadèmics, siguin presencials, virtuals o híbrids.

L'objectiu principal del Protocol és aportar seguretat lingüística a la comunitat universitària i ajudar-la a fer tries lingüístiques coherents amb els valors de la institució. Tot plegat, a partir d'una premissa bàsica: harmonitzar l'ús del català, que és la llengua pròpia de la UOC, amb el multilingüisme inherent a la vocació internacional de la Universitat.

Protocol d'ús de les llengües

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Pla de llengües 2025-2027

El Pla de llengües 2025-2027 de la UOC, validat per la Comissió de Política Lingüística el 20 de novembre del 2024 i ratificat pel Consell de Direcció el 2 de desembre del 2024, explica la política lingüística de la Universitat en el context actual, i actualitza de manera sistematitzada el marc estratègic de la UOC, que consolida les bases per a una convivència multilingüe i pluricultural. Al mateix temps, garanteix l'ús del català com a llengua pròpia i de treball.

A partir de cinc objectius específics i 51 accions distribuïdes en quatre àmbits (institucional, docència, recerca i transferència del coneixement científic, i gestió), el Pla de llengües 2025-2027 defineix la política lingüística de la UOC i marca el pla de treball de la Universitat en aquest àmbit per al període 2025-2027.

Pla de llengües 2025
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Pla de llengües

2025-2027

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Pla d'increment de la docència en català a la UOC (PIDOC)

El Pla d'increment de la docència en català 2024-2025, aprovat per la Comissió de Política Lingüística de la UOC el 28 de juny del 2024, és una eina per a la millora qualitativa de l'oferta de la docència en català a la UOC. Aquest pla dona resposta a l'objectiu plantejat en el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PEC).

Tenint en compte els resultats de l'avaluació del PIDOC per al curs 2024-2025, la Comissió de Política Lingüística de la UOC va validar l'actualització dels objectius, les actuacions i els indicadors per al curs 2025-2026 el 30 de juny del 2025.

PIDOC

2024-2025

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Actualització del PIDOC

2025-2026

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Altres documents de referència

Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca (PEC)

Impulsat pel Departament de Recerca i Universitats, aquest pla s'ha elaborat mitjançant un procés obert amb tota la comunitat universitària i de recerca de Catalunya.

L'objectiu del PEC és consolidar l'ús del català com a llengua d'ús normal al sistema universitari i reforçar-ne l'ús en l'àmbit de la recerca.

Carta universitària de la llengua de la Xarxa Vives d'Universitats

Aquest document estableix un marc per al seguiment de la gestió dels usos lingüístics orals i escrits de l'espai universitari de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU), a través de principis, recomanacions i indicadors lingüístics.

La Carta universitària de la llengua commina les 22 universitats que componen la Xarxa Vives d'Universitats a adherir-se als principis i a assumir els compromisos segons el sistema universitari al qual pertanyi cadascuna, renovables i ampliables de manera permanent.

Comissió de Política Lingüística

La Comissió de Política Lingüística de la UOC és l'òrgan transversal i operatiu que marca l'estratègia de política lingüística de la Universitat i en fa seguiment. 

Les funcions principals de la Comissió són les següents:

  • Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat i dels mecanismes per implementar-la.
  • Proposar mesures per incrementar els nivells de coneixement, d'ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la Universitat.
  • Vetllar perquè es respectin els usos lingüístics establerts per la Comissió i la Universitat.
  • Avaluar les dades de qualsevol actuació o mesura en matèria de llengua i monitorar-ne els resultats.
  • Informar el Consell de Direcció de tots els aspectes relacionats amb la política lingüística en els diferents àmbits de la Universitat i assessorar-lo en la presa de decisions corresponents.
  • Aprovar i supervisar el desplegament del Pla de llengües de la UOC.

La composició de la Comissió és la següent:

  • Manel Jiménez, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura (president).
  • Jordi Gavaldà, director del Servei Lingüístic (secretari).
  • Elena Rodríguez, directora de l'Oficina dels Vicerectorats.
  • Lluís Rius, director de l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions.
  • Laia Canals, directora del Programa de Llengües Modernes.
  • Arnau Cillero, director de Comunicació Interna i de la Comunitat.
  • Mònica Sosa, directora de Cultura Organitzativa i Talent.
  • Maite Puigdevall, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats.
  • Joan Pujolar, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats.
  • Javier Luis Cánovas, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
  • Marta Tersol, estudiant.

El Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic de la UOC és la unitat tècnica encarregada de gestionar la revisió i traducció de textos per al personal docent, investigador i de gestió de la Universitat, i de vetllar per la qualitat i la coherència de la comunicació institucional i acadèmica.

Està adscrit a l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions, que forma part del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura. En aquest marc, també s'ocupa de desplegar les accions de política lingüística de la UOC recollides en el Pla de llengües de la Universitat.

El Servei Lingüístic gestiona els webs Llengua i estil de la UOC, Lengua y estilo de la UOC i UOC Language & Style, que proporcionen criteris i recursos lingüístics en català, castellà i anglès, respectivament, orientats a l'execució de les activitats de la Universitat. També ofereixen indicacions sobre comunicació eficaç, redacció i convencions formals.

El Centre d'Idiomes Moderns

El Centre d'Idiomes Moderns (CIM) de la UOC, vinculat als Estudis d'Arts i Humanitats, ofereix una àmplia gamma de cursos de llengües (anglès, francès, alemany, xinès, japonès, castellà i català) per respondre a les necessitats de la nostra societat, multilingüe i pluricultural.

Es responsabilitza de les assignatures de llengües estrangeres dels plans d'estudis de la Universitat i prepara l'estudiantat per afrontar els reptes acadèmics i professionals amb un nivell d'aptitud lingüística competitiu. També estén aquesta formació a persones no vinculades a la UOC.

 