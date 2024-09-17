Ús de les llengües
Política lingüística
La gestió de les llengües en un entorn multilingüe i pluricultural com la UOC és un aspecte complex i, al mateix temps, important per a l'equilibri entre les dimensions local i internacional de la Universitat i per l'impacte que té en la qualitat de la docència, la recerca, la transferència de coneixements i la gestió dels serveis.
Des del 2015, la UOC s'ha guiat per uns principis generals de política lingüística que, a més d'haver servit de marc de referència per a la gestió de les llengües en les actuacions de la Universitat, han sustentat la concreció de la política lingüística de la institució mitjançant el Pla de llengües 2025-2027.
Els vuit principis de política lingüística estan pensats per vetllar per la coherència de l'ús de les llengües en les activitats comunicatives de la UOC i per fer compatible l'ús del català com a llengua pròpia de la Universitat amb el desplegament d'una estratègia multilingüe.
Compromís amb el multilingüisme
Protocol d'ús de les llengües en les comunicacions i els actes institucionals
El Protocol d'ús de les llengües en les comunicacions i els actes institucionals de la UOC és un document elaborat per guiar l'equip propi de la Universitat en la gestió de la diversitat lingüística. El text estableix criteris i pautes clars per a diversos contextos de l'activitat universitària, i aborda tant les comunicacions internes i externes com els actes institucionals i acadèmics, siguin presencials, virtuals o híbrids.
L'objectiu principal del Protocol és aportar seguretat lingüística a la comunitat universitària i ajudar-la a fer tries lingüístiques coherents amb els valors de la institució. Tot plegat, a partir d'una premissa bàsica: harmonitzar l'ús del català, que és la llengua pròpia de la UOC, amb el multilingüisme inherent a la vocació internacional de la Universitat.
Pla de llengües 2025-2027
El Pla de llengües 2025-2027 de la UOC, validat per la Comissió de Política Lingüística el 20 de novembre del 2024 i ratificat pel Consell de Direcció el 2 de desembre del 2024, explica la política lingüística de la Universitat en el context actual, i actualitza de manera sistematitzada el marc estratègic de la UOC, que consolida les bases per a una convivència multilingüe i pluricultural. Al mateix temps, garanteix l'ús del català com a llengua pròpia i de treball.
A partir de cinc objectius específics i 51 accions distribuïdes en quatre àmbits (institucional, docència, recerca i transferència del coneixement científic, i gestió), el Pla de llengües 2025-2027 defineix la política lingüística de la UOC i marca el pla de treball de la Universitat en aquest àmbit per al període 2025-2027.
Pla d'increment de la docència en català a la UOC (PIDOC)
El Pla d'increment de la docència en català 2024-2025, aprovat per la Comissió de Política Lingüística de la UOC el 28 de juny del 2024, és una eina per a la millora qualitativa de l'oferta de la docència en català a la UOC. Aquest pla dona resposta a l'objectiu plantejat en el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya (PEC).
Tenint en compte els resultats de l'avaluació del PIDOC per al curs 2024-2025, la Comissió de Política Lingüística de la UOC va validar l'actualització dels objectius, les actuacions i els indicadors per al curs 2025-2026 el 30 de juny del 2025.
Altres documents de referència
Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca (PEC)
Impulsat pel Departament de Recerca i Universitats, aquest pla s'ha elaborat mitjançant un procés obert amb tota la comunitat universitària i de recerca de Catalunya.
L'objectiu del PEC és consolidar l'ús del català com a llengua d'ús normal al sistema universitari i reforçar-ne l'ús en l'àmbit de la recerca.
Carta universitària de la llengua de la Xarxa Vives d'Universitats
Aquest document estableix un marc per al seguiment de la gestió dels usos lingüístics orals i escrits de l'espai universitari de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU), a través de principis, recomanacions i indicadors lingüístics.
La Carta universitària de la llengua commina les 22 universitats que componen la Xarxa Vives d'Universitats a adherir-se als principis i a assumir els compromisos segons el sistema universitari al qual pertanyi cadascuna, renovables i ampliables de manera permanent.
Comissió de Política Lingüística
La Comissió de Política Lingüística de la UOC és l'òrgan transversal i operatiu que marca l'estratègia de política lingüística de la Universitat i en fa seguiment.
Les funcions principals de la Comissió són les següents:
- Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat i dels mecanismes per implementar-la.
- Proposar mesures per incrementar els nivells de coneixement, d'ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la Universitat.
- Vetllar perquè es respectin els usos lingüístics establerts per la Comissió i la Universitat.
- Avaluar les dades de qualsevol actuació o mesura en matèria de llengua i monitorar-ne els resultats.
- Informar el Consell de Direcció de tots els aspectes relacionats amb la política lingüística en els diferents àmbits de la Universitat i assessorar-lo en la presa de decisions corresponents.
- Aprovar i supervisar el desplegament del Pla de llengües de la UOC.
La composició de la Comissió és la següent:
- Manel Jiménez, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura (president).
- Jordi Gavaldà, director del Servei Lingüístic (secretari).
- Elena Rodríguez, directora de l'Oficina dels Vicerectorats.
- Lluís Rius, director de l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions.
- Laia Canals, directora del Programa de Llengües Modernes.
- Arnau Cillero, director de Comunicació Interna i de la Comunitat.
- Mònica Sosa, directora de Cultura Organitzativa i Talent.
- Maite Puigdevall, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats.
- Joan Pujolar, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats.
- Javier Luis Cánovas, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
- Marta Tersol, estudiant.
El Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic de la UOC és la unitat tècnica encarregada de gestionar la revisió i traducció de textos per al personal docent, investigador i de gestió de la Universitat, i de vetllar per la qualitat i la coherència de la comunicació institucional i acadèmica.
Està adscrit a l'Àrea de Cultura, Llengua i Publicacions, que forma part del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura. En aquest marc, també s'ocupa de desplegar les accions de política lingüística de la UOC recollides en el Pla de llengües de la Universitat.
El Servei Lingüístic gestiona els webs Llengua i estil de la UOC, Lengua y estilo de la UOC i UOC Language & Style, que proporcionen criteris i recursos lingüístics en català, castellà i anglès, respectivament, orientats a l'execució de les activitats de la Universitat. També ofereixen indicacions sobre comunicació eficaç, redacció i convencions formals.
El Centre d'Idiomes Moderns
El Centre d'Idiomes Moderns (CIM) de la UOC, vinculat als Estudis d'Arts i Humanitats, ofereix una àmplia gamma de cursos de llengües (anglès, francès, alemany, xinès, japonès, castellà i català) per respondre a les necessitats de la nostra societat, multilingüe i pluricultural.
Es responsabilitza de les assignatures de llengües estrangeres dels plans d'estudis de la Universitat i prepara l'estudiantat per afrontar els reptes acadèmics i professionals amb un nivell d'aptitud lingüística competitiu. També estén aquesta formació a persones no vinculades a la UOC.