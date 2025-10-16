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Inauguración del curso académico 2025-2026
Lección inaugural 2025-2026
Guerras de información: la nueva amenaza para la democracia
Ana Sofía Cardenal
, catedrática de Ciencia Política de la UOC, y
Lorenzo Marini
, cofundador de Verificat.cat y alumni de la UOC
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Crónica de la lección
Libreto del acto
Biblioguía
Sobre la lección
Jueves 16 de octubre, 12 h (CEST), en el auditorio del edificio U del campus UOC.
16/10/2025
Fotos del acto
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