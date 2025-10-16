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Lección inaugural 2025-2026

Guerras de información: la nueva amenaza para la democracia

Ana Sofía Cardenal, catedrática de Ciencia Política de la UOC, y Lorenzo Marini, cofundador de Verificat.cat y alumni de la UOC
Guerras de información: la nueva amenaza para la democracia
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Lección inaugural 2025-2026

Sobre la lección

  • Jueves 16 de octubre, 12 h (CEST), en el auditorio del edificio U del campus UOC.

  • 16/10/2025

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