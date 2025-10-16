Campus
Lliçó inaugural 2025-2026

Guerres d'informació: la nova amenaça per a la democràcia

Ana Sofía Cardenal, catedràtica de Ciència Política de la UOC, i Lorenzo Marini, cofundador de Verificat.cat i alumni de la UOC
Guerres d'informació: la nova amenaça per a la democràcia
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Lliçó inaugural 2025-2026

Sobre la lliçó

  • Dijous 16 d'octubre, 12 h (CEST), a l'auditori de l'edifici U del campus UOC.

  • 16/10/2025

Fotos de l'acte

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