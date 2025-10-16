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Inauguració del curs acadèmic 2025-2026
Lliçó inaugural 2025-2026
Guerres d'informació: la nova amenaça per a la democràcia
Ana Sofía Cardenal
, catedràtica de Ciència Política de la UOC, i
Lorenzo Marini
, cofundador de Verificat.cat i alumni de la UOC
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Crònica de la lliçó
Llibret de l'acte
Biblioguia
Sobre la lliçó
Dijous 16 d'octubre, 12 h (CEST), a l'auditori de l'edifici U del campus UOC.
16/10/2025
Fotos de l'acte
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