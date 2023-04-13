Espacio de la rectora

Espacio de la rectoraLiderazgo a lo largo del tiempo
Las universidades tenemos que formar a lo largo de la vida, entender aquello que sucede en nuestro contexto. Tenemos que formar ciudadanos con espíritu crítico, con capacidad de tomar decisiones y con una cierta visión ecosistémica sobre aquello que pasa a su alrededor.
Àngels Fitó
TrayectoriaVer trayectoria
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Especializada en dirección fiscal y financiera y control de gestión, ha combinado la docencia y la investigación con el asesoramiento a empresas e instituciones.
En abril de 2023 asumió el liderazgo de la Universitat Oberta de Catalunya como rectora, consolidando su compromiso con la transformación de la educación superior.