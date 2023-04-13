Campus

Espacio de la rectora

Liderazgo a lo largo del tiempo
Àngels Fitó
Las universidades tenemos que formar a lo largo de la vida, entender aquello que sucede en nuestro contexto. Tenemos que formar ciudadanos con espíritu crítico, con capacidad de tomar decisiones y con una cierta visión ecosistémica sobre aquello que pasa a su alrededor.

Àngels Fitó
 

Trayectoria

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Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Especializada en dirección fiscal y financiera y control de gestión, ha combinado la docencia y la investigación con el asesoramiento a empresas e instituciones.

En abril de 2023 asumió el liderazgo de la Universitat Oberta de Catalunya como rectora, consolidando su compromiso con la transformación de la educación superior.

 

Contacto

Rambla del Poblenou, 154-156. 08018 Barcelona
rectora@uoc.edu
+34932532300

Agenda

    Vídeos
    Selección audiovisual con parlamentos, declaraciones y actos institucionales con la presencia de la rectora Fitó.
    https://www.youtube.com/live/nk2bwA1is0g?si=hhLK0nWCcridB8jk

    Fotografías

    Ver el álbum en Flickr

    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 079
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 082
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 064
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 030
    6 Acte de Graduació BCN Curs 2021-22 (05-05-2023) 290
    5 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 17
    4 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 09
    3 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 05
    2 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 15
    1 Dra. Àngels Fitó Bertran 001