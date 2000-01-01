A lo largo de su trayectoria académica, se ha especializado en dirección fiscal y financiera y control de gestión, materias de las que ha sido profesora en varias universidades (UB, UPC, UAB, UPF y UVic-UCC). Ha compaginado la docencia y la investigación con el asesoramiento en finanzas y gestión para empresas privadas e instituciones públicas.

Actualmente, ejerce una intensa actividad institucional como presidenta de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU), presidenta de OpenEU, presidenta del Centro Internacional de Desarrollo (CINDA), presidenta de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), vicepresidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), vicedecana del Colegio de Economistas de Cataluña, miembro del Consejo Asesor de Pimec y miembro del Consejo para la Productividad y el Liderazgo Económico de Cataluña.