Trayectoria
Àngels Fitó
Nacida en Barcelona en 1970.
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, es profesora sénior de la UOC y rectora de la institución desde abril de 2023. Su vinculación con nuestra universidad incluye la dirección de los Estudios de Economía y Empresa (2010-2019) y el Vicerrectorado de Competitividad y Empleabilidad (2019-2023).
Biografía
A lo largo de su trayectoria académica, se ha especializado en dirección fiscal y financiera y control de gestión, materias de las que ha sido profesora en varias universidades (UB, UPC, UAB, UPF y UVic-UCC). Ha compaginado la docencia y la investigación con el asesoramiento en finanzas y gestión para empresas privadas e instituciones públicas.
Actualmente, ejerce una intensa actividad institucional como presidenta de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia (EADTU), presidenta de OpenEU, presidenta del Centro Internacional de Desarrollo (CINDA), presidenta de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), vicepresidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), vicedecana del Colegio de Economistas de Cataluña, miembro del Consejo Asesor de Pimec y miembro del Consejo para la Productividad y el Liderazgo Económico de Cataluña.
Sus líneas de investigación se centran en los procesos de armonización financiera, los sistemas de control de gestión y el impacto transformador de la educación superior en la empleabilidad. Desde este ámbito, impulsa iniciativas locales e internacionales para transformar la educación superior y dar respuesta a los retos de formación a lo largo de la vida.
Más allá de su actividad académica y de gestión, es madre de tres hijos y autora de tres novelas.
- Perfiles de investigación
- Publicaciones
- Obras literarias
Divines mutacions / Aparicions, mixtures i altres revelacions
Premio Ciutat de Manacor de Novela Maria Antònia Oliver.