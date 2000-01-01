Trajectòria
Àngels Fitó
Nascuda a Barcelona l'any 1970.
Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, és professora sènior de la UOC i rectora de la institució des de l'abril del 2023. La seva vinculació amb la Universitat inclou la direcció dels Estudis d'Economia i Empresa (2010-2019) i el Vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat (2019-2023).
Biografia
Al llarg de la seva trajectòria acadèmica, s'ha especialitzat en direcció fiscal i financera i control de gestió, matèries de les quals ha estat professora en diverses universitats (UB, UPC, UAB, UPF i UVic-UCC). Ha compaginat la docència i la recerca amb l'assessorament en finances i gestió per a empreses privades i institucions públiques.
Actualment, exerceix una intensa activitat institucional com a presidenta de l'Associació Europea d'Universitats d'Educació a Distància (EADTU), presidenta d'OpenEU, presidenta del Centre Internacional de Desenvolupament (CINDA), presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), vicepresidenta de la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE), vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya, membre del Consell Assessor de Pimec i membre del Consell per a la Productivitat i el Lideratge Econòmic de Catalunya.
Les seves línies de recerca se centren en els processos d'harmonització financera, els sistemes de control de gestió i l'impacte transformador de l'educació superior en l'ocupabilitat. Des d'aquest àmbit, impulsa iniciatives locals i internacionals per transformar l'educació superior i donar resposta als reptes de formació al llarg de la vida.
Més enllà de la seva activitat acadèmica i de gestió, és mare de tres fills i autora de tres novel·les.
- Perfils de recerca
- Publicacions
- Obres literàries
Divines mutacions / Aparicions, mixtures i altres revelacions
Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver.