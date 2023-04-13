Espai de la rectora

Espai de la rectoraLideratge al llarg del temps
Les universitats hem de formar al llarg de la vida, entendre allò que succeeix en el nostre context. Hem de formar ciutadans amb esperit crític, amb capacitat de prendre decisions i amb una certa visió ecosistèmica sobre allò que passa al seu voltant.
Àngels Fitó
TrajectòriaVeure trajectòria
Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en direcció fiscal i financera i control de gestió, ha combinat la docència i la recerca amb l'assessorament a empreses i institucions.
L'abril del 2023 va assumir el lideratge de la Universitat Oberta de Catalunya com a rectora, i va consolidar el seu compromís amb la transformació de l'educació superior.