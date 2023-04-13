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Espai de la rectora

Lideratge al llarg del temps
Àngels Fitó
Les universitats hem de formar al llarg de la vida, entendre allò que succeeix en el nostre context. Hem de formar ciutadans amb esperit crític, amb capacitat de prendre decisions i amb una certa visió ecosistèmica sobre allò que passa al seu voltant.

Àngels Fitó
 

Trajectòria

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Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en direcció fiscal i financera i control de gestió, ha combinat la docència i la recerca amb l'assessorament a empreses i institucions.

L'abril del 2023 va assumir el lideratge de la Universitat Oberta de Catalunya com a rectora, i va consolidar el seu compromís amb la transformació de l'educació superior.

Contacte

Rambla del Poblenou, 154-156. 08018 Barcelona
rectora@uoc.edu
+34932532300

Agenda

    Vídeos
    Selecció audiovisual amb parlaments, declaracions i actes institucionals amb la presència de la rectora Fitó.
    https://www.youtube.com/live/nk2bwA1is0g?si=hhLK0nWCcridB8jk

    Fotografies

    Veure l'àlbum a Flickr

    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 079
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 082
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 064
    Presa possessió rectora Àngels Fitó 13-04-2023 030
    6 Acte de Graduació BCN Curs 2021-22 (05-05-2023) 290
    5 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 17
    4 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 09
    3 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 05
    2 Rectora Àngels Fitó (abril de 2023) 15
    1 Dra. Àngels Fitó Bertran 001