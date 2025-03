Les regles del joc han canviat: la globalització, la digitalització i l'automatització han transformat les necessitats de les empreses, que ja no busquen únicament coneixements tècnics. Ara valoren habilitats que permetin als professionals adaptar-se a noves situacions, col·laborar amb equips diversos i trobar solucions creatives als reptes diaris.

En aquest context, tenir competències transversals com la comunicació, la resolució de problemes, el pensament crític i l'adaptabilitat ja no és opcional, sinó essencial. A la UOC, la formació està dissenyada perquè desenvolupis aquestes capacitats en un entorn d'aprenentatge flexible, pràctic i dinàmic, i et permet preparar-te per afrontar amb èxit els reptes del futur.

El que les empreses busquen actualment

Com hem comentat fa poc, el món laboral ha canviat més els últims deu anys que en tot el segle anterior. L'automatització transforma la manera com treballem, i moltes tasques rutinàries desapareixen. A conseqüència d'això, les empreses necessiten persones que se sàpiguen adaptar ràpidament, que siguin capaces d'aprendre noves eines i que es moguin amb facilitat en entorns digitals.

A més, l'auge del teletreball ha posat de manifest la importància de competències digitals avançades. Ja no n'hi ha prou amb saber utilitzar eines bàsiques: ara és fonamental dominar plataformes de treball col·laboratiu, gestionar la informació de manera eficient i garantir la seguretat digital.

Davant d'aquests canvis, els professionals més valorats se saben comunicar bé, tenen facilitat per treballar en equip a distància i responen de manera efectiva a situacions inesperades. A la UOC, el model educatiu s'adapta a aquesta realitat i fomenta l'aprenentatge pràctic i l'autonomia perquè estiguis a punt per a qualsevol repte.

Les professions amb més futur exigeixen formació contínua

Cada any, hi ha nous estudis que analitzen quins sectors necessiten més professionals i en quines competències hi ha més mancances. Segons l'Informe de prospecció i detecció de necessitats formatives del 2024, publicat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), àrees com la comptabilitat i la gestió administrativa necessiten cada vegada més personal qualificat.

Però no n'hi ha prou amb el coneixement tècnic. En aquests sectors es valora especialment la capacitat de resoldre problemes, prendre decisions sota pressió i gestionar equips de treball de manera eficient. Per això, a la UOC pots trobar programes adaptats a aquestes necessitats, com ara el grau d'Administració i Direcció d'Empreses, el màster universitari de Direcció Financera, el diploma d'especialització de Direcció Comptable o cursos especialitzats en gestió administrativa, entre altres.

Saber idiomes obre més portes de les que imagines

Si hi ha una competència que sempre suma punts en qualsevol sector, és el domini d'idiomes. Cada vegada hi ha més empreses que busquen persones que no només parlin anglès o espanyol, sinó que també es puguin comunicar en altres idiomes estratègics, com ara el francès, l'alemany o el xinès.

Aprendre un idioma va més enllà de fer servir aplicacions o recursos autodidàctics. Tot i que poden ser un bon complement, assolir un domini real d'una llengua implica constància, pràctica i accés a metodologies estructurades. Tenir orientació professional i espais que fomentin la comunicació activa marca la diferència en el procés d'aprenentatge.

Per aquest motiu, les escoles d'idiomes són l'opció més avançada i la que pot complir millor les teves expectatives a llarg termini. Si et trobes en aquest punt, a la UOC tens cursos de fins a set idiomes, incloent-hi castellà, anglès, francès, alemany, xinès, italià i català. Es tracta de formacions que combinen flexibilitat amb un enfocament pràctic, i que et permeten millorar el teu nivell de comunicació i ampliar les oportunitats laborals.

No es tracta només d'afegir un nou idioma al currículum, sinó de desenvolupar la capacitat de treballar en equips multiculturals i adaptar-se a contextos internacionals, fet cada vegada més necessari en un món globalitzat.

Innovació: fomentar el pensament crític per prendre decisions fonamentades

Saber analitzar informació, qüestionar dades i prendre decisions fonamentades és una de les competències més valorades en qualsevol àmbit professional. L'aprenentatge no s'ha de limitar a memoritzar, sinó a aplicar coneixements en situacions reals.

Mitjançant metodologies com l'aprenentatge basat en projectes, estudis de cas i l'ús de tecnologies innovadores, l'estudiantat ha de desenvolupar habilitats clau per a l'anàlisi, la reflexió crítica i la resolució de problemes. En aquest procés, l'eLearning Innovation Center (eLinC), impulsat per la UOC, té un paper crucial, atès que investiga noves formes d'ensenyar i aprendre, fet que repercuteix en el perfeccionament continu del model educatiu.

Aquests enfocaments permeten a l'estudiantat preparar-se per al mercat laboral i enfortir la seva capacitat de comunicació efectiva, essencial en qualsevol professió.