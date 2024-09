Vull estudiar una carrera universitària

Doncs aquí també has tingut sort, perquè la demanda de professionals molt qualificats mai s’acabarà. A més, tindràs una visió més general i crítica del món, i amplis coneixements que no sols et serviran per desenvolupar-te com a professional: també tindràs la capacitat d'entendre profundament els nous reptes als quals t'hauràs d'enfrontar.

Avantatges d'estudiar un grau universitari

Els graduats i graduades universitaris són el motor de la recerca i el desenvolupament. La decisió d'estudiar una carrera és molt important, per la qual cosa el nostre consell és que et formis en allò que sigui la teva vocació. No només has de mirar les sortides professionals, sinó també el professional qualificat que vols ser. La motivació és una de les garanties de l'èxit.



Grans possibilitats laborals

Estudiar un grau universitari exigeix molt de compromís amb un mateix. Aquesta qualitat dels estudis universitaris, les empreses la valoren molt favorablement; el sacrifici i la constància són imprescindibles per optar a una feina de responsabilitat.

La gran quantitat de coneixements que s'adquireixen en una carrera t'obrirà les portes d'un ampli ventall de possibilitats laborals i et donarà la seguretat de tenir un gran futur professional: des de treballar en empreses fins a opositar a un lloc públic d'alt nivell. Per exemple, pots estudiar online a la UOC i disposar d'un gran ventall de graus i formació de postgrau per estudiar.

Guanyaràs independència

El fet d'estudiar assignatures de les quals t'examinaràs una o dues vegades l'any et motivarà a mantenir una disciplina de treball. No és el mateix tenir avaluacions cada setmana que fer exàmens finals. De nou, cal apel·lar al compromís que has d'adquirir com a estudiant.

D'altra banda, estudiar un grau universitari en què l'equip docent et dona una llibertat total per gestionar els teus estudis, farà que desenvolupis una independència que t'exigirà ocupar-te de tu mateix/a. Valoraràs molt més els teus èxits acadèmics, perquè seran únicament i exclusivament teus.

També cal ressaltar la possibilitat d'aconseguir una beca Erasmus, amb la qual podràs conèixer altres universitats, aprendre altres llengües i altres cultures, i començar a viure com si t'haguessis independitzat.

Especialització a la carta

Una vegada acabada la carrera, podràs accedir a una gran quantitat de postgraus que et formaran en una branca específica, i podràs convertir-te en un professional altament qualificat per exercir les tasques relatives a la teva formació, o bé investigar i desenvolupar coneixements necessaris en el teu àmbit.

Creixement personal i professional

L'entorn universitari és un lloc on les persones que tens al voltant estan, probablement, igual de compromeses que tu. Envoltar-te de gent amb les teves mateixes inquietuds genera coneixement i permet obrir la ment cap a altres punts de vista.

Quan acabis la carrera, hauràs guanyat molta seguretat en tu mateix/a i hauràs adquirit habilitats socials, intel·lectuals i emocionals que comptaran molt positivament per al teu desenvolupament com a persona i com a professional.

No hi ha una opció millor que l'altra

FP o universitat? Com veus, no hi ha una opció millor que l'altra de manera objectiva. L'important és el que vulguis ser i al que et vulguis dedicar. Els avantatges de cada tipus d'estudi els has de valorar seriosament pensant en el teu futur, en els teus gustos i en les teves motivacions reals.

De totes maneres, si encara tens dubtes, sempre pots assistir a les jornades de portes obertes que celebrem a la UOC o en altres centres universitaris o de formació professional.