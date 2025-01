La revolució de la intel·ligència artificial i el seu impacte en l'educació

Com ens adaptem a l'entorn digital

A la UOC, entenem que el futur de l'educació està íntimament lligat a la intel·ligència artificial. Per això, integrem eines tecnològiques que aportin valor real, i dissenyem programes acadèmics per formar l'estudiantat en competències digitals i pensament crític, essencials per afrontar els reptes d'un món en constant canvi.

Tal com especifiquem en el nostre posicionament sobre la IA, optem per definir normes sobre l'ús de la intel·ligència artificial a fi de garantir el rigor acadèmic i assegurar que cada estudiant assoleixi les competències que s'han establert durant el procés formatiu.

El nostre objectiu és empoderar l'estudiantat per fomentar el bon ús d'eines d'IA en els processos d'aprenentatge. Per aquest motiu, t'oferim un punt de vista crític sobre els usos de la IA, perquè la teva presa de decisions en relació amb aquestes eines sigui informada i competent.

Oferint recursos educatius innovadors, com aules virtuals interactives i accés a una comunitat global d'aprenentatge, et podràs adaptar a aquesta nova cultura digital sense cap problema.

A més, els nostres programes acadèmics fomenten habilitats transversals, com el treball en equip, la resolució de problemes i la capacitat d'adaptació, de manera que preparen l'estudiantat per liderar en un mercat laboral competitiu.

Aprenentatge continu

En un món en què la tecnologia evoluciona ràpidament, l'aprenentatge continu es converteix en una necessitat. La IA està transformant com adquirim coneixement, i fa que l'educació sigui un procés més flexible i accessible al llarg de tota la vida.

En aquest context, la UOC es posiciona com a líder en la integració de tecnologies emergents en l'educació. Si el futur està definit per la revolució de la intel·ligència artificial, a la UOC et preparem per construir-lo.