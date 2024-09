Què són les PAC o PEC a la UOC?

Un dels trets diferencials de la UOC és el seu model pedagògic. Perquè entenguis millor el seu funcionament, volem fer-te una petita aproximació a les PAC o PEC de la UOC. D'aquesta manera, podràs conèixer una mica més la nostra metodologia i la manera com s'avalua a la nostra universitat online.

A grans trets, podem parlar de les PAC o PEC de la UOC com proves d'avaluació contínua (o, també, pruebas de evaluación continua) que l'alumne ha d'anar superant. Aquestes proves es fan a través del Campus Virtual de la nostra universitat i permeten un seguiment més pròxim per part del nostre professorat.

Quin contingut treballaràs en una PAC o PEC a la UOC?

Posem fil a l'agulla. Aquestes proves d'avaluació contínua de la UOC (PAC o PEC) poden consistir en diferents tasques, com ara la resolució d'un conjunt d'exercicis pràctics o l'execució d'una pràctica de laboratori. També en la participació en un treball en grup, la investigació i cerca d'informació o la preparació d'una presentació… Com veus, hi ha una gran varietat d'activitats que permeten fer un seguiment continu dins la nostra metodologia de formació online.

Ara bé, totes tenen un denominador comú, i és el seu caràcter 100 % online: tots els lliuraments es fan a través del Campus Virtual de la UOC. D'aquesta manera, si vols estudiar online a la nostra universitat, podràs disposar d'una gran flexibilitat horària i d'ubicació. Això et facilitarà poder estudiar i treballar alhora, o bé conciliar la vida familiar amb la teva formació online.

Si busques una universitat online en la qual puguis convertir-te en el centre de la formació, que disposi d'una àmplia flexibilitat horària i espacial, i on siguis tu qui tria el com, el quan i el què…, la UOC esdevindrà la teva millor opció. A més, amb el nostre sistema d'avaluació, que inclou una part d'avaluació contínua (PAC/PEC), no t'ho jugaràs tot a una sola carta. Descobreix més coses sobre com és estudiar a la UOC.