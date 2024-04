Diploma d'Especialització de Dret Internacional Humanitari i Justícia Penal Internacional (UOC, Creu Roja)

Daniel Rajmil Bonet

Llicenciat en Ciència Política per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), llicenciat en Investigació de Mercats i Economia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Estudis del Pròxim Orient i Relacions Internacionals i Màster en Estadística Aplicada. Doctor en Ciència Política per la Universitat de Viena. Director del Master de Conflict, Peace and Security a la UOC i investigador en Ciència Política i Economia Política.