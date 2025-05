Diploma d'Especialització de Gestió de Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament i Acció Humanitària (UOC, Creu Roja)

Ignasi Torrent Oliva

Doctor en Relacions Internacionals per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona. En el passat ha estat vinculat en institucions acadèmiques com la University of Hertfordshire de Hatfield, la University of Westminster de Londres, la City University of New York i la University of Sierra Leone, entre d'altres. Col·labora regularment amb el CCCB Lab i l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Els seus interessos de recerca es centren en els estudis crítics de pau i conflictes, els desafiaments de l'era de l'Antropocè i el pensament crític contemporani.