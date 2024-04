Diploma d'Expert de Negocis Internacionals

Aquest apartat té com objectiu el disseny i implementació d'estratègies de caire internacional. Aquest punt, d'alguna manera formaria part del contingut clàssic del concepte d'internacionalització empresarial. Com triar els mercats adients pels nostres productes?, com adaptar-los a mercats, cultures i entorns diferents dels originaris de l'empresa?. Quina és la millor estratègia de negoci global?. Aquesta àrea específica és d'interés per empreses internacionalitzades o amb vocació global i com és de preveure, els professionals orientats a aquest àmbit obtenen una formació molt aplicada pel desenvolupament de mercats i negoci.

El segon àmbit fa referència al concepte de gestió d'equips de diverses procedències i cultures, en el que anomenem "Cross Cultural Management". Cada cop és més habitual que en entorns internacionals de negocis, la composició dels grups de treball sigui molt diversa. Diferents aproximacions, sensibilitats, enfocaments i cultures tenen com a conseqüència que la direcció i gestió d'equips multidisciplinars i multiculturals sigui cada cop més complexa. Aquesta àrea de coneixement pretén donar les eines per entendre els processos multiculturals i enfocar-los a l'autèntica creació de valor per l'empresa i tots els directius implicats en els projectes i que necessiten que els projectes siguin compresos i compartits per la totalitat del grup, sense excepció.

Una tercera àrea està relacionada amb com obtenir la millor informació per la presa de decisions. És en aquest punt on intervé la Intel·ligència Competitiva. On es troba la informació realment valuosa sobre el mercat, clients i competidors?. Un expert professionals us permetrà incorporar les técniques d'Intel·ligència competitiva dins del vostre procés habitual de presa de decisions.

En síntesi, la suma dels aspectes d'estratègia internacional, la gestió d'equips multiculturals i pluridisciplinars i la intel·ligència competitiva permeten realitzar un pla d'acció internacional perfectament adaptable a les necessitats de qualsevol entorn empresarial o professional.

Finalment, cal ressaltar un element innovador dins de l'especialitat com és la incorporació de les "soft skills" o habilitats a cada un dels mòduls. Així, per exemple, a l'apartat d'Estratègia Internacional es treballa la gestió del canvi; així com la intel·ligència emocional i la creativitat a Cross-Cultural Management i Intel·ligència Competitiva, respectivament.

L'assoliment i desenvolupament de les habilitats directives esmentades permeten considerar aquest programa com altament innovador per tots els professionals interessats en l'àrea internacional.

