Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Academic Presentations. How to Give an Effective Talk

La UOC també ofereix cursos de recerca, transferència i emprenedoria en anglès adreçats a estudiants, investigadors i professorat per a impulsar la recerca en els àmbits acadèmic, científic i empresarial.

Aquest curs proporciona tot un conjunt de recursos per aprendre a planificar i organitzar un discurs acadèmic en anglès. El curs s'imparteix en anglès; però els textos per treballar poden ser també en català o en castellà, en funció del projecte que decideixi l'estudiant. No es tracta d'un curs de gramàtica ni d'ortografia anglesa. El programa es troba estructurat per a proveir l'estudiant de coneixements i tècniques per a la millora de les seves habilitats comunicatives. Es treballa l'argumentació, l'estructura i la presentació retòrica de continguts, la dicció, la gestualitat, el control del temps i el bon ús dels mitjans de suport visual. L'objectiu principal és que els participants adquireixin confiança, facilitat i seguretat per afrontar qualsevol presentació oral.

Si ets estudiant de doctorat i has obtingut una beca competitiva de la UOC podrás finançar el curs amb el teu fons de formació. D'altra banda, si et dediques a la recerca, aquesta oferta pot ser compatible amb les subvencions incloses en alguns dels programes d'ajuda per a la formació del personal investigador.