Assignatura d'Arquitectura de computadors

Assignatura Online d'Arquitectura de computadors
Presentació
En aquesta assignatura s'aprofundeix en el coneixement de l'arquitectura dels ordinadors introduït en les assignatures de Fonaments i Estructura de computadors del Grau d'Enginyeria informàtica.
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