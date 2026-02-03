Assignatura d'Art contemporani

Assignatura Online d'Art contemporani
Presentació
Un recorregut per la història de l'art des del realisme del segle XIX fins a l'art conceptual dels anys 60 del segle XX.
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Per tal d'evitar la perspectiva tradicional d'anar juxtaposant avantguardes (impressionisme, postimpressionisme, fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme, neoplasticisme...) es treballen, sota el nom de Construcció de la modernitat, les grans ruptures, aportacions, influències i reflexions que han anat construint el que s'entén per modernitat en l'art i, vinculades a aquestes ruptures, es van desgranant les diferents avantguardes.
Hi trobareu, entre d'altres, l'anàlisi de les influències de la fotografia i del cinema a les avantguardes, l'ensulsiada de la valoració acadèmica i la seva substitució per la novetat, l'originalitat i la diferència, la fugida de Gauguin i la construcció de l'altre «primitiu», el classicisme de Cézanne, les instàncies oficials de validació, els salons, la ruptura de la perspectiva renaixentista, l'espai corpori en l'obra de Picasso, la introducció dels sentiments en els objectes, l'abstracció amb Kandinsky i Malèvitx, la vinculació del futurisme a la cultura de masses i al feixisme, la revolució dadaista i el canvi de paradigma d'art i d'artista, el retorn al naturalisme, amb el purisme i el constructivisme rus, els mites surrealistes centrats en la dona, el desig i la sexualitat, la crisi capitalista de 1929 i el segon naixement de l'art abstracte, la incorporació de la cultura popular a partir de l'efecte Warhol, la crisi de l'informalisme i la desmaterialització de l'objecte, que dona pas a la postmodernitat.
Per tal d'evitar la perspectiva tradicional d'anar juxtaposant avantguardes (impressionisme, postimpressionisme, fauvisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme, neoplasticisme...) es treballen, sota el nom de Construcció de la modernitat, les grans ruptures, aportacions, influències i reflexions que han anat construint el que s'entén per modernitat en l'art i, vinculades a aquestes ruptures, es van desgranant les diferents avantguardes.
Hi trobareu, entre d'altres, l'anàlisi de les influències de la fotografia i del cinema a les avantguardes, l'ensulsiada de la valoració acadèmica i la seva substitució per la novetat, l'originalitat i la diferència, la fugida de Gauguin i la construcció de l'altre «primitiu», el classicisme de Cézanne, les instàncies oficials de validació, els salons, la ruptura de la perspectiva renaixentista, l'espai corpori en l'obra de Picasso, la introducció dels sentiments en els objectes, l'abstracció amb Kandinsky i Malèvitx, la vinculació del futurisme a la cultura de masses i al feixisme, la revolució dadaista i el canvi de paradigma d'art i d'artista, el retorn al naturalisme, amb el purisme i el constructivisme rus, els mites surrealistes centrats en la dona, el desig i la sexualitat, la crisi capitalista de 1929 i el segon naixement de l'art abstracte, la incorporació de la cultura popular a partir de l'efecte Warhol, la crisi de l'informalisme i la desmaterialització de l'objecte, que dona pas a la postmodernitat.
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