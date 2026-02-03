Assignatura de Comunicació: Teories i tècniques

Assignatura Online de Comunicació: Teories i tècniques
Presentació
El disseny comunica. I la comunicació es pot dissenyar.
Aquesta és una assignatura bàsica del grau en Disseny i Creació Digitals que aborda la importància de la comunicació en aquest àmbit des d'una doble perspectiva, la teòrica (que permet entendre com funcionen els processos comunicatius) i la pràctica (que aporta tècniques, per exemple, les de la retòrica, per saber comunicar amb eficàcia).
Aquesta és una assignatura bàsica del grau en Disseny i Creació Digitals que aborda la importància de la comunicació en aquest àmbit des d'una doble perspectiva, la teòrica (que permet entendre com funcionen els processos comunicatius) i la pràctica (que aporta tècniques, per exemple, les de la retòrica, per saber comunicar amb eficàcia).
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