Assignatura de Divulgació científica i comunicació alimentària

Aquesta assignatura et proporciona les eines i els coneixements necessaris per comunicar de manera efectiva i rigorosa en el camp de l'alimentació i la salut. Adquiriràs coneixements que van des de la divulgació de l'evidència científica fins a la comunicació a les xarxes socials, passant per la publicitat i l'etiquetatge, així com la comunicació en situacions de crisi. Tot plegat, amb l'objectiu de promoure hàbits alimentaris saludables i sostenibles i contribuir a una societat més informada.