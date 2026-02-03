Assignatura de Drets humans

Assignatura Online de Drets humans
Presentació
Els drets humans defineixen una àrea d'estudi i docència dins del dret i les ciències polítiques de gran relleu en el panorama acadèmic nacional i internacional.
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Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
A més, atesa l'alta sensibilitat social generada entorn del respecte als drets humans, la seva impartició com a disciplina pot proporcionar un bagatge de coneixements i capacitats atractiu per a altres àmbits, com ara el de les humanitats.
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