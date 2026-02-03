Assignatura de Finançament empresarial

Assignatura Online de Finançament empresarial
Presentació
Finançament empresarial té com a finalitat continuar l'estudi de la vessant financera de l'empresa i complementa els coneixements adquirits en l'assignatura Inversió empresarial. Per a fer-ho, posa l'accent en els problemes a mitjà i a llarg termini, atès que d'aquesta manera s'aconsegueix una visió més avançada i global de la problemàtica financera. L'assignatura presenta el cos teòric fonamental sobre l'estructura financera i la valoració de l'empresa.
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