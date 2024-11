Assignatura de Geografia política

La participació política depèn de les oportunitats de participació que els ciutadans tenen en els sistemes democràtics que normalment es produeixen en tres esferes: la societat civil, la política (dins i fora de les institucions) i l'administració pública. La clau d'aquesta participació ciutadana és la capacitat de poder o d'influència sobre les decisions polítiques que pot exercir el ciutadà i les seves organitzacions. La disponibilitat i la ubiqüitat d'Internet i la digitalització general estan afectant les oportunitats i la decisió individual i col·lectiva de participar en política. La disponibilitat d'Internet i d'habilitats digitals es converteix en un nou recurs per a la participació individual i redueix els costos de coordinació i informació per a l'acció col·lectiva. Tot plegat ha fet que les activitats considerades de participació política hagin canviat, s'hagin redefinit, n'hagin sorgit de noves (per exemple, a través de les xarxes socials) i que la frontera entre participació digital i presencial s'hagi desdibuixat.