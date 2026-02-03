Grau Online en Ciència Política i de l'Administració
Presentació
El grau de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et forma com a professional especialitzat en l'anàlisi de la realitat política i com a futur treballador del sector públic. T'oferim un grau innovador amb la mirada posada en l'aplicació de la tecnologia en els diferents processos polítics i de l'Administració pública.
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Per què estudiar el grau online de Ciència Política i de l'Administració de la UOC?
Estudiar els mecanismes polítics i institucionals que permeten les decisions col·lectives i els seus efectes en forma de polítiques públiques és clau per comprendre el funcionament real de les societats actuals.
A més, el pla d'estudis està dissenyat per dotar-te de les competències analítiques i dels coneixements normatius necessaris per afrontar la preparació d'oposicions públiques, ja siguin de l'administració local, autonòmica, estatal o internacional.
Una formació completa i integral en ciència política i de l'Administració
El grau de Ciència Política i de l'Administració permet conèixer l'estratègia dels actors polítics i els efectes de les institucions i les administracions públiques. Amb aquest objectiu, el grau té tres mencions:
- Anàlisi política: Actors, institucions i presa de decisions col·lectives.
- Governança pública: Marc legal i noves formes del sector públic.
- Política digital:
Per què estudiar el grau online de Ciència Política i de l'Administració de la UOC?
Estudiar els mecanismes polítics i institucionals que permeten les decisions col·lectives i els seus efectes en forma de polítiques públiques és clau per comprendre el funcionament real de les societats actuals.
A més, el pla d'estudis està dissenyat per dotar-te de les competències analítiques i dels coneixements normatius necessaris per afrontar la preparació d'oposicions públiques, ja siguin de l'administració local, autonòmica, estatal o internacional.
Una formació completa i integral en ciència política i de l'Administració
- Anàlisi política: Actors, institucions i presa de decisions col·lectives.
- Governança pública: Marc legal i noves formes del sector públic.
- Política digital: Impacte d'Internet en l'espai públic.
Amb el grau també tindràs accés a bases de dades públiques de caràcter politòlogic com V-DEM, WVS (World Values Survey), el CIS (Centro de Estudios Sociológicos) i el CEO (Centre d'Estudis d'Opinió), entre d’altres. A més, podràs participar en activitats com la SPUNI (Setmana del Parlament Universitari), on coneixeràs de primera mà com funciona el Parlament i els diferents agents que intervenen en la tramitació d’una llei mentre desenvolupes diferents rols.
També tindràs l'oportunitat de participar en les activitats i cicles de conferències organitzades des del grau i els estudis de Dret i Ciència Política. Aquestes activitats aportaran un valor diferencial al teu currículum perquè et permetran connectar amb analistes experts o especialistes en gestió pública.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.