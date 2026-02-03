Grado Online en Ciencia Política y de la Administración
Presentación
El grado de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) te forma como profesional especializado en el análisis de la realidad política y como futuro trabajador del sector público. Te ofrecemos un grado innovador con la mirada puesta en la aplicación de la tecnología en los diferentes procesos políticos y de la Administración pública.
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¿Por qué estudiar el grado online de Ciencia Política y de la Administración de la UOC?
Estudiar los mecanismos políticos e institucionales que permiten las decisiones colectivas y sus efectos en forma de políticas públicas es clave para comprender el funcionamiento real de las sociedades actuales.
Además, el plan de estudios está diseñado para dotarte de las competencias analíticas y los conocimientos normativos necesarios para afrontar la preparación de oposiciones públicas, ya sean de la administración local, autonómica, estatal o internacional.
Una formación completa e integral en ciencia política y de la Administración
El grado de Ciencia Política y de la Administración permite conocer la estrategia de los actores políticos y los efectos de las instituciones y las administraciones públicas. Con este objetivo, el grado tiene tres menciones:
- Análisis político: Actores, instituciones y toma de decisiones colectivas.
- Gobernanza pública: Marco legal y nuevas formas del sector público.
- Política digital:
¿Por qué estudiar el grado online de Ciencia Política y de la Administración de la UOC?
Estudiar los mecanismos políticos e institucionales que permiten las decisiones colectivas y sus efectos en forma de políticas públicas es clave para comprender el funcionamiento real de las sociedades actuales.
Además, el plan de estudios está diseñado para dotarte de las competencias analíticas y los conocimientos normativos necesarios para afrontar la preparación de oposiciones públicas, ya sean de la administración local, autonómica, estatal o internacional.
Una formación completa e integral en ciencia política y de la Administración
- Análisis político: Actores, instituciones y toma de decisiones colectivas.
- Gobernanza pública: Marco legal y nuevas formas del sector público.
- Política digital: Impacto de Internet en el espacio público.
Con el grado también tendrás acceso a bases de datos públicas de carácter politológico como V-DEM, WVS (World Values Survey), el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y el CEO (Centro de Estudios de Opinión), entre otros.
También tendrás la oportunidad de participar en las actividades y ciclos de conferencias organizadas desde el grado y los estudios de Derecho y Ciencia Política. Estas actividades aportarán un valor diferencial a tu currículum porque te permitirán conectar con analistas expertos o especialistas en gestión pública.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.