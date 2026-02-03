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Grado Online en Ciencia Política y de la Administración

Presentación

El grado de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) te forma como profesional especializado en el análisis de la realidad política y como futuro trabajador del sector público. Te ofrecemos un grado innovador con la mirada puesta en la aplicación de la tecnología en los diferentes procesos políticos y de la Administración pública.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado online de Ciencia Política y de la Administración de la UOC?

Estudiar los mecanismos políticos e institucionales que permiten las decisiones colectivas y sus efectos en forma de políticas públicas es clave para comprender el funcionamiento real de las sociedades actuales. 

Además, el plan de estudios está diseñado para dotarte de las competencias analíticas y los conocimientos normativos necesarios para afrontar la preparación de oposiciones públicas, ya sean de la administración local, autonómica, estatal o internacional.

Una formación completa e integral en ciencia política y de la Administración

El grado de Ciencia Política y de la Administración permite conocer la estrategia de los actores políticos y los efectos de las instituciones y las administraciones públicas. Con este objetivo, el grado tiene tres menciones:
  • Análisis político: Actores, instituciones y toma de decisiones colectivas.
  • Gobernanza pública: Marco legal y nuevas formas del sector público.
  • Política digital:

¿Por qué estudiar el grado online de Ciencia Política y de la Administración de la UOC?


Estudiar los mecanismos políticos e institucionales que permiten las decisiones colectivas y sus efectos en forma de políticas públicas es clave para comprender el funcionamiento real de las sociedades actuales. 

Además, el plan de estudios está diseñado para dotarte de las competencias analíticas y los conocimientos normativos necesarios para afrontar la preparación de oposiciones públicas, ya sean de la administración local, autonómica, estatal o internacional.

Una formación completa e integral en ciencia política y de la Administración

El grado de Ciencia Política y de la Administración permite conocer la estrategia de los actores políticos y los efectos de las instituciones y las administraciones públicas. Con este objetivo, el grado tiene tres menciones:
  • Análisis político: Actores, instituciones y toma de decisiones colectivas.
  • Gobernanza pública: Marco legal y nuevas formas del sector público.
  • Política digital: Impacto de Internet en el espacio público.

Con el grado también tendrás acceso a bases de datos públicas de carácter politológico como V-DEM, WVS (World Values Survey), el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y el CEO (Centro de Estudios de Opinión), entre otros. 

También tendrás la oportunidad de participar en las actividades y ciclos de conferencias organizadas desde el grado y los estudios de Derecho y Ciencia Política. Estas actividades aportarán un valor diferencial a tu currículum porque te permitirán conectar con analistas expertos o especialistas en gestión pública.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

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Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

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Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

+ Calidad de la titulación

Presentación del grado video link

Presentación del grado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Ciencia Política y de la Administración

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
48
ECTS
Optativa
6
ECTS
Trabajo final
126
ECTS
Obligatoria

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Asignaturas obligatorias

Créditos

6
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6
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6
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Asignaturas optativas

Créditos

6
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6
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 2

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 3

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 4

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 5

Créditos

6
6
6
6
Optativa I
6

Semestre 6

Créditos

6
6
6
6
Optativa II
6

Semestre 7

Créditos

6
6
6
Optativa III
6
Optativa IV
6

Semestre 8

Créditos

Optativa IV
6
Optativa VI
6
Optativa VII
6
Optativa VIII
6
6

 

Perfil de optatividad

Los 48 ECTS optativos necesarios para obtener el título pueden configurar una mención.

En el grado en Ciencia Política y de la Administración se ofrecen tres menciones, relacionadas con tres de los perfiles profesionales más importantes en relación con estos estudios.

Las menciones reflejan la especialización curricular del estudiante y quedan recogidas oficialmente en el título. Sin embargo, hay la posibilidad de que el estudiante diseñe su propio itinerario académico y, por lo tanto, se titule sin mención.

Las tres menciones del grado Ciencia Política y de la Administración son las siguientes:

Análisis Político

48 créditos

6
6
6
6
6
6
6
6

Gobernanza Pública

48 créditos

Gobernanza pública                                                                
6
6
6
6
6
6
6
6

Política Digital

48 créditos 

6
6
6
Democracia y gobierno digital                                               
6
6
6
6
6

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez del grado de Ciencia Política y de la Admisnistración, te recomendamos matricularte de uno -o de parte de uno- de los paquetes de asignaturas siguientes:

Asignaturas

                                                              Créditos

 

Paquete 1
 
Introducción a la ciencia política                                6
Introducción a la ciencia de la administración     6
Competencias TIC6

_____________________________________________

Paquete 2
 
Introducción a la sociología                                        6
Metodología de las ciencias sociales6
Introducción a las relaciones internacionales      6

_____________________________________________

Paquete 3

 

Sistemas políticos comparados                                  6
Introducción al derecho6
Sistema político español6
Instituciones sociales y políticas contemporáneas   6

______________________________________________

Si tu disponibilidad de tiempo lo permite, también puedes valorar añadir a la matrícula asignaturas de otro paquete, o bien, otro completo. 

El seguimiento de las asignaturas de estos paquetes garantiza la mejor manera de iniciar los estudios de Ciencia Política y de la Administración.

Si inicias el grado con asignaturas reconocidas o bien tienes dudas en relación a la matrícula, tu tutor o tutora te orientará de manera personalizada.

Carga lectiva

El grado de Ciencia Política y de la Administración de la UOC se compone de 240 créditos ECTS y ofrece un plan de estudios diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre.

Esta distribución de asignaturas facilita que el estudiantado disponga de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/es

Virtual.
Requisitos

Pendiente de determinar.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiantado dispondrá de un seguimiento docente personalizado.

 
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia Política y de la Administración el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Ciencia Política y de la Administración se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de la ciencia política o de la Administración pública establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Los tutores académicos de la UOC tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Trabajo final


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Ciencia Política y de la Administración el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que el estudiantado debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Ciencia Política y de la Administración se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos de la ciencia política o de la Administración pública establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere centrar su trabajo final de grado. Los tutores académicos de la UOC tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director o directora, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final es la persona encargada de hacer el seguimiento del proyecto. Hace el seguimiento del proyecto y lo asesora en cada uno de estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera síncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: 1) el seguimiento y la elaboración del trabajo, 2) la memoria final y 3) la defensa del trabajo. La defensa se tiene que hacer de forma síncrona.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la secretaría del Campus Virtual una vez se ha requerido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El grado de Ciencia Política y de la Administración de la UOC tiene una duración mínima estimada de cuatro cursos académicos distribuidos en ocho semestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo. De esta forma, el estudiantado puede decidir cada semestre las asignaturas que quiere cursar.

Para ello, en el momento de hacer la matrícula, la UOC pone a disposición del estudiantado un tutor o tutora que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública
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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
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  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en el ámbito jurídico y la política pública y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Ciencia Política y de la Administración

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración y Finanzas LOE36 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Ciencia Política y de la Administración

Profesorado

Grado en Ciencia Política y de la Administración

Salidas profesionales

El grado de Ciencia Política y de la Administración ofrece un abanico creciente de salidas profesionales en diversos sectores:
 
Administraciones públicas:
  • Personal de las administraciones públicas de ámbito internacional, Unión Europea, estatal, autonómica y local (o de sus entidades dependientes).
  • Personal directivo profesional del sector público.
  • Cargos de designación política en la Administración.
 
Instituciones y organizaciones políticas:
  • Ejercicio de la política activa, sea en cargos electivos o de gobierno. 
  • Asesor/a técnico/a y asistente de confianza política a cargos públicos.
  • Personal vinculado a organizaciones representativas de intereses políticos y sociales (partidos políticos, grupos de interés, organizaciones sindicales o empresariales, organizaciones no gubernamentales, entidades del tercer sector, etc.
El grado de Ciencia Política y de la Administración ofrece un abanico creciente de salidas profesionales en diversos sectores:
 
Administraciones públicas:
  • Personal de las administraciones públicas de ámbito internacional, Unión Europea, estatal, autonómica y local (o de sus entidades dependientes).
  • Personal directivo profesional del sector público.
  • Cargos de designación política en la Administración.
 
Instituciones y organizaciones políticas:
  • Ejercicio de la política activa, sea en cargos electivos o de gobierno. 
  • Asesor/a técnico/a y asistente de confianza política a cargos públicos.
  • Personal vinculado a organizaciones representativas de intereses políticos y sociales (partidos políticos, grupos de interés, organizaciones sindicales o empresariales, organizaciones no gubernamentales, entidades del tercer sector, etc.)
 
Sector privado:
  • Técnico/a en empresas de asesoramiento y consultoría al servicio de las Administraciones públicas.
  • Personal de medios de comunicación (y redes sociales).
  • Técnico/a de estudios demoscópicos y de marketing.
  • Gestor/a de comunicación corporativa.
  • Analista o técnico/a en empresas vinculadas a la Administración pública, a la nueva economía o a sectores económicos intensamente regulados.
 
Docencia e investigación:
  • Profesor/a en el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto en secundaria como a nivel universitario.
  • Investigador/a en los ámbitos de conocimiento de la Ciencia Política y de la Administración.

Objetivos

Los objetivos de aprendizaje que plantea el grado de Ciencia Política y de la Administración son los siguientes:

  • Ofrecer una formación multidisciplinaria que permita al estudiantado comprender y analizar de forma crítica la realidad política que lo rodea.
  • Generar al estudiantado un espíritu crítico y autónomo basado en los valores democráticos.
  • Proporcionar al estudiantado una base sólida de conocimientos en ciencia política y Administración pública mediante herramientas metodológicas y pedagógicas fundamentadas en el uso de las nuevas tecnologías.
  • Conocer los ámbitos emergentes en que los conocimientos y las competencias de la ciencia política y de la Administración pueden tener una traducción en clave de empleabilidad.
  • Desarrollar las competencias y habilidades que faciliten el acceso o el desarrollo profesional del estudiantado en los diferentes ámbitos profesionales vinculados con la titulación, ya sea en el sector público o en el privado.

Objetivos


Los objetivos de aprendizaje que plantea el grado de Ciencia Política y de la Administración son los siguientes:

  • Ofrecer una formación multidisciplinaria que permita al estudiantado comprender y analizar de forma crítica la realidad política que lo rodea.
  • Generar al estudiantado un espíritu crítico y autónomo basado en los valores democráticos.
  • Proporcionar al estudiantado una base sólida de conocimientos en ciencia política y Administración pública mediante herramientas metodológicas y pedagógicas fundamentadas en el uso de las nuevas tecnologías.
  • Conocer los ámbitos emergentes en que los conocimientos y las competencias de la ciencia política y de la Administración pueden tener una traducción en clave de empleabilidad.
  • Desarrollar las competencias y habilidades que faciliten el acceso o el desarrollo profesional del estudiantado en los diferentes ámbitos profesionales vinculados con la titulación, ya sea en el sector público o en el privado.
  • Entender la aplicabilidad de los conocimientos en ciencia política y de la Administración pública en la práctica profesional.
  • Facilitar el acceso a estudios de especialización o de posgrado con el fin de iniciar una carrera investigadora en el ámbito de la Ciencia Política.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

La formación multidisciplinaria del grado de Ciencia Política y de la Administración puede resultar de interés para todas las personas que quieren orientar su actividad profesional hacia cualquier organización (ya sea del sector público o del privado) relacionada con el ámbito político.

Así pues, el grado de Ciencia Política y de la Administración se dirige a un perfil de estudiante interesado en adquirir conocimientos y competencias relativos a:

  1. El funcionamiento del ámbito político: procesos e instituciones políticas, actores, estrategias y comportamientos...
  2. La gestión del sector público: desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas (ya sea a escala local, nacional o internacional). 

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Reconocer y analizar los elementos clave de los procesos de toma de decisiones políticas.
  • Describir el comportamiento de los actores políticos, sus interacciones y su relación con el sistema político.
  • Valorar las consecuencias de las decisiones políticas y la influencia del contexto económico, jurídico y social.
  • Relacionar el origen, la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas con sus consecuencias sociales.
  • Identificar las variables relativas a la estructura, organización y funcionamiento del sector público en sus distintos niveles administrativos.
  • Construir una opinión crítica y razonada sobre los temas que identifican los principales debates politológicos contemporáneos y emitir juicios argumentados sobre los mismos.
  • Identificar y evaluar el impacto de Internet y de las redes sociales en los procesos políticos e instituciones políticas.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje


Al finalizar el grado, el estudiantado será capaz de:

  • Reconocer y analizar los elementos clave de los procesos de toma de decisiones políticas.
  • Describir el comportamiento de los actores políticos, sus interacciones y su relación con el sistema político.
  • Valorar las consecuencias de las decisiones políticas y la influencia del contexto económico, jurídico y social.
  • Relacionar el origen, la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas con sus consecuencias sociales.
  • Identificar las variables relativas a la estructura, organización y funcionamiento del sector público en sus distintos niveles administrativos.
  • Construir una opinión crítica y razonada sobre los temas que identifican los principales debates politológicos contemporáneos y emitir juicios argumentados sobre los mismos.
  • Identificar y evaluar el impacto de Internet y de las redes sociales en los procesos políticos e instituciones políticas.
  • Trabajar en equipo y en ambientes multidisciplinares desarrollando habilidades de búsqueda, organización, análisis y presentación de la información.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Ciencia Política y de la Administración

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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