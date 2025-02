Assignatura d'Habitatge i inclusió social

La capacitat per a poder assegurar-se un habitatge digne i un mínim d'integració social ve determinada per la capacitat econòmica, i són les situacions de pobresa, desigualtat i exclusió social les que en definitiva defineixen la situació de les persones respecte a l'habitatge. Per tant, la intervenció en el mercat de l'habitatge ha de traduir-se en la promoció de diferents solucions d'habitatge social per a assegurar la disponibilitat de sostre digne i assequible a totes les persones.

No obstant això, les polítiques d'intervenció en aquest mercat no acompanyen la velocitat amb què es produeixen els canvis socials, sobretot en una conjuntura de crisi. Enfront d'això, i com a alternativa a les modalitats convencionals d'accés a l'habitatge, es multipliquen les iniciatives col·laboratives que promouen un accés no especulatiu i un ús sostenible de la propietat.