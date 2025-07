Assignatura d'Història de la cultura contemporània

T'han convidat a un festival de pensament de la teva ciutat, anomenat Pensàpolis. Com cada any, Pensàpolis reuneix ponents i convidats d'àmbit internacional que presenten una especial aptitud a l'hora de dissenyar propostes multidisciplinàries. Enguany, l'edició del festival se centra en la vinculació entre el pensament filosòfic i la reflexió històrica, el terme cultura i les seves manifestacions actuals.

Continguts

Es planteja l'estudi de quatre moments de trencament essencials en el relat de la història cultural: la crisi de fi de segle, en el tombant entre els segles xix i xx; el període d'entreguerres, amb fenòmens com l'esplendor de la cultura centreeuropea i l'ascens del feixisme i el comunisme; el canvi cultural dels anys seixanta, i la irrupció del canvi tecnològic a partir dels anys noranta. Tot plegat ha de permetre que cada estudiant elabori un estudi de cas centrat en els moments de trencament plantejats, en relació amb una dècada concreta del període comprès en l'assignatura.

Repte 1

T'han convidat a un festival de pensament de la teva ciutat, anomenat Pensàpolis. Com cada any, Pensàpolis reuneix ponents i convidats d'àmbit internacional que presenten una especial aptitud a l'hora de dissenyar propostes multidisciplinàries. Enguany, l'edició del festival se centra en la vinculació entre el pensament filosòfic i la reflexió històrica, el terme cultura i les seves manifestacions actuals. Com que les programacions presencials s'han vist afectades per una pandèmia, s'ha organitzat un debat al voltant de dos temes cardinals de la història cultural contemporània.

Repte 2

El festival Pensàpolis ha estat tot un èxit de públic i de qualitat, i l'organització ha quedat molt satisfeta amb la teva crònica. T'han convidat a la pròxima edició del simposi internacional i t'han demanat una fitxa en què has de detallar la teva ponència de l'any que ve, en el marc de la convocatòria de comunicacions (call for papers).

La pròxima edició de Pensàpolis se centrarà en l'anàlisi dels processos culturals durant totes les dècades del segle xx, entenent que es tracta d'un període clau per comprendre l'època actual. Molts dels temes proposats animen a incorporar la visió de gènere.

Repte 3

L'organització de Pensàpolis et proposa publicar la teva darrera intervenció en forma de capítol de llibre, en una obra col·lectiva sobre temes destacats d'història cultural contemporània. És tot un repte, tenint en compte la categoria dels altres autors. A través dels estudis de cas presentats, es poden reconstruir els vectors més importants que han marcat la història més recent i, de retruc, el nostre present. Amb aquesta aportació bibliogràfica es tanca el teu cicle d'anàlisi historiogràfica i contribueixes al progrés dels estudis culturals.