Assignatura de Medi ambient i metabolisme urbà

En les pròximes dècades afrontem la necessitat d'una transició ecològica que superi la crisi climàtica, la nostra dependència dels combustibles fòssils i la mala habitabilitat dels nostres centres urbans. Les ciutats i les àrees metropolitanes són la clau per dur a terme aquesta transició. Per això necessitem una anàlisi d'aquestes realitats com a ecosistemes.

L'assignatura Medi ambient i metabolisme urbà descriu les bases teòriques necessàries per fer una anàlisi ecosistèmica de les ciutats, i desenvolupa les mesures de planificació, actuació i gestió necessàries per millorar el metabolisme urbà, amb l'objectiu de dotar d'instruments de canvi diverses disciplines de professionals que prenen decisions sobre el territori, per revertir el model lineal actual d'utilització dels recursos (consumir i tirar) i fer realitat un futur més circular i sostenible.