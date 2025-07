Assignatura de Periodisme i Social Media

Les xarxes socials tenen tanta importància dins del periodisme que fins i tot es consideren un nou mitjà de comunicació. És més, fins i tot hi ha mitjans que han nascut dins de les mateixes xarxes socials, és a dir, mitjans natius en xarxa, com ara Pictoline. Es pot fer periodisme des de les xarxes socials? Sí, però per fer-ho cal conèixer les millors xarxes per transmetre informació, cal saber-se adaptar a les seves narratives, i cal avaluar-ne les fortaleses i febleses. Tot això, sense oblidar l'ètica en aquests nous espais i la necessitat de controlar les notícies falses (fake news) en l'època de la postveritat.

Aquesta assignatura forma part del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives.