Assignatura de Polítiques urbanes i innovació social

Alhora que hi ha persones que viuen intenses vulnerabilitats sota dinàmiques i factors d'exclusió, l'espai urbà també permet la trobada, la politització de les demandes, el teixit de xarxes i el protagonisme ciutadà, de què neixen la majoria de les respostes més innovadores actualment. No es tracta de fer invisibles les dinàmiques generals darrere d'un localisme entusiasta, però tampoc de convertir les tendències globals en condemnes locals.

La consolidació de les regions i les grans ciutats com a espais socioeconòmics significatius, exposats a les altes pressions i dinàmiques del capital global, converteix les ciutats en l'àmbit de les polítiques públiques integrades per excel·lència. És per això que, sota l'objectiu de la cohesió social i el desenvolupament sostenible, es fa necessari replantejar la qüestió de la ciutadania com a estatus d'igualtat pel que fa a drets i deures dels habitants d'un territori. En aquesta línia, la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, signada a Saint-Denis l'any 2000 per unes 200 ciutats europees, en el seu article IV es refereix al dret dels col·lectius vulnerables a gaudir de mesures específiques que els garanteixin el dret de ciutadania i la integració, a fi d'evitar els reagrupaments discriminatoris.