Assignatura de Realització audiovisual

Assignatura Online de Realització audiovisual
Presentació
La tasca del realitzador audiovisual ha merescut un lloc de privilegi en el sector i sovint se l'ha identificat amb l'autor de l'obra, més enllà d'una simple qüestió d'ofici. Certament, aquesta consideració del realitzador varia segons el mitjà al qual ens referim i a les característiques del producte, i sovint queda en un segon pla en quant a aquesta suposició d'autoria en el món de la televisió, sobretot per la bifurcació entre direcció i realització que hi ha en el mitjà televisiu, on la responsabilitat dels continguts del programa recauen únicament sobre el director.
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En qualsevol cas, ningú dubta de la importància crítica de la seva funció amb vista a l'èxit de la producció. En aquesta assignatura es descriuen, des d'una perspectiva pràctica i operativa, els elements que formen part de la paleta expressiva d'un realitzador a l'hora de comunicar als espectadors unes idees amb imatges i sons, i també les principals rutines de treball que formen la realització segons les característiques del producte, tant en cinema com en televisió.
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