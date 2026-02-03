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Assignatura Online de Realització audiovisual

Presentació

La tasca del realitzador audiovisual ha merescut un lloc de privilegi en el sector i sovint se l'ha identificat amb l'autor de l'obra, més enllà d'una simple qüestió d'ofici. Certament, aquesta consideració del realitzador varia segons el mitjà al qual ens referim i a les característiques del producte, i sovint queda en un segon pla en quant a aquesta suposició d'autoria en el món de la televisió, sobretot per la bifurcació entre direcció i realització que hi ha en el mitjà televisiu, on la responsabilitat dels continguts del programa recauen únicament sobre el director.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

En qualsevol cas, ningú dubta de la importància crítica de la seva funció amb vista a l'èxit de la producció. En aquesta assignatura es descriuen, des d'una perspectiva pràctica i operativa, els elements que formen part de la paleta expressiva d'un realitzador a l'hora de comunicar als espectadors unes idees amb imatges i sons, i també les principals rutines de treball que formen la realització segons les característiques del producte, tant en cinema com en televisió.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura de Realització audiovisual

Continguts

Continguts

1) EL REALITZADOR I L'OBRA ÀUDIOVISUAL: S'efectua una descripció d'aspectes que pretenen contextualitzar el treball del realitzador dins un projecte àudiovisual, principalment el desenvolupament d'una idea fins a concebre un projecte i les diferents fases de producció.

2) MITJANS AMB QUE COMPTA EL DIRECTOR/REALITZADOR: Desde l'òptica del realitzador es descriuen alguns dels principals aspectes de llenguatge i narrativa àudiovisual, com són les unitats narratives bàsiques (pla, presa, seqüència), l'espai narratiu, l'evolució del guió literari al guió tècnic i les eines d'escenografia, el so, els moviments de càmara, la continuïtat i els diferents plantejaments de realització segons el tipus de producte.

3) RODATGE AMB UNA SOLA CAMERA: S'apliquen els principis del llenguatge audiovisual a la pràctica del rodatge amb monocamera.

4) ENREGISTRAR AMB MULTICAMERA/ DIRECTE:

Continguts


1) EL REALITZADOR I L'OBRA ÀUDIOVISUAL: S'efectua una descripció d'aspectes que pretenen contextualitzar el treball del realitzador dins un projecte àudiovisual, principalment el desenvolupament d'una idea fins a concebre un projecte i les diferents fases de producció.

2) MITJANS AMB QUE COMPTA EL DIRECTOR/REALITZADOR: Desde l'òptica del realitzador es descriuen alguns dels principals aspectes de llenguatge i narrativa àudiovisual, com són les unitats narratives bàsiques (pla, presa, seqüència), l'espai narratiu, l'evolució del guió literari al guió tècnic i les eines d'escenografia, el so, els moviments de càmara, la continuïtat i els diferents plantejaments de realització segons el tipus de producte.

3) RODATGE AMB UNA SOLA CAMERA: S'apliquen els principis del llenguatge audiovisual a la pràctica del rodatge amb monocamera.

4) ENREGISTRAR AMB MULTICAMERA/ DIRECTE: Es tracten en aquest mòdul l'enregistrament amb varies cameres, la Continuitat d'imatge, tant en el producte enregistrat com en l'emès en Directe, el treball del realitzador i el seu equip a Control, les Unitats Mòbils i l'emissió en Directe..

5) POSTPRODUCCIÓ: Es realitza una introducció al muntatge de so i d'imatge, el seu valor com a recurs expressiu i les diferents formes de portar la continuïtat que aixó comporta.

Objectius i competències

  1. Saber definir la tasca de la realització en el context d'un projecte audiovisual en les diferents fases de la producció.
  2. Aprendre a valorar el paper del realitzador en el procés de desenvolupament d'una idea fins a la concreció audiovisual.
  3. Saber identificar les principals semblances i diferències de la feina del realitzador segons el mitjà i les característiques del producte.
  4. Aprendre a aplicar a la feina del realitzador els principals conceptes de llenguatge i narrativa audiovisual, sobretot pel que fa a les dinàmiques o codis preestablerts en què es mou l'espectador.
  5. Aprendre a planificar adequadament la utilització dels mitjans tècnics i creatius en un programa amb multicàmera, enregistrat o en directe.
  6. Saber aplicar, des de la perspectiva de la realització, tots els recursos necessaris, tècnics i expressius del muntatge de so i d'imatge que ha de desenvolupar el procés de la postproducció audiovisual.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura de Realització audiovisual

Professorat

Assignatura de Realització audiovisual

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Realització audiovisual

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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